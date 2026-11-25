Em meio às tratativas para a montagem do ministério do quarto governo de Lula, o prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, defende que o Rio de Janeiro seja contemplado na distribuição dos postos da Esplanada. O dirigente petista vê com bons olhos a possibilidade de o ex-prefeito da capital fluminense Eduardo Paes (PSD) integrar o primeiro escalão.

Quaquá pretende defender que ao menos um posto na Esplanada seja reservado para um nome do Rio na semana que vem, quando vai a Brasília participar de diálogos sobre a distribuição de ministérios.

“O Rio precisa ter espaço nessa composição, seja alguém do PT ou de partido aliado, do Centrão mesmo. O Paes seria um ótimo nome para o Ministério das Cidades. Na semana que vem, estarei em Brasília debatendo a formação ministerial e defenderei nossa representatividade”, afirmou.

A manifestação do petista ocorre num momento em que o partido de Gilberto Kassab trabalha para ampliar sua participação no governo federal. O Ministério das Cidades está no radar do PSD, que tem em Paes um dos nomes ventilados nas conversas sobre a ocupação da pasta.

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A equação, entretanto, passa por dois entraves. O primeiro é a resistência do MDB em abrir mão do ministério, que comanda programas de forte alcance eleitoral e permite ao titular estabelecer uma interlocução direta com prefeitos de todo o país.

O segundo diz respeito à disposição do próprio Paes. Embora tenha se engajado na campanha pela reeleição de Lula após a derrota na disputa pelo governo fluminense, o ex-prefeito tem feito uma ressalva a interlocutores sobre a possibilidade de virar ministro: não gostaria de transferir seu eixo de atuação política do Rio para Brasília, conforme mostrou o RADAR.