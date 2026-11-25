O prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, pretende acertar a ida do presidente Lula e da primeira-dama Janja à Marquês de Sapucaí para prestigiar a estreia da União de Maricá na elite do Carnaval carioca.

Quaquá aposta no apelo político do enredo sobre Darcy Ribeiro para convencer o presidente a acompanhar o desfile, que ocorrerá pouco mais de um mês após o início de seu quarto mandato.

“Estarei em Brasília na semana que vem para participar dos debates sobre a formação do Lula 4 e vou convidar o presidente e a primeira-dama para nosso desfile sobre Darcy Ribeiro”, afirmou ao RADAR.

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Batizado de “Utopia Brasil: Darcy Ribeiro”, o enredo resgata as contribuições do antropólogo à educação pública e sua atuação em defesa dos povos indígenas. A homenagem também explora a relação do intelectual com o município fluminense, onde escreveu O Povo Brasileiro.

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Um dos fundadores e presidente de honra da agremiação, Quaquá não esconde a pretensão de colocar a União de Maricá entre as protagonistas do Carnaval do Rio. Logo após a conquista do título da Série Ouro, em fevereiro, o petista anunciou a intenção de investir até 30 milhões de reais na preparação da escola para 2027 — cifra que já provocava desconforto entre as concorrentes.

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O projeto de Quaquá é fazer da agremiação uma vitrine internacional de Maricá, município que figura entre os maiores beneficiários dos royalties do petróleo no país. A escola abrirá os desfiles do Grupo Especial no domingo de Carnaval, em 7 de fevereiro.