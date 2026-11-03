Quaquá questiona origem de Edinho Silva no PT após debate interno sobre fidelidade partidária

O prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, chamou o presidente da legenda, Edinho Silva, de “fofoqueiro”, “mentiroso” e “incompetente” após cobranças internas sobre o empenho de dirigentes na campanha de reeleição de Lula. A reação ocorreu em meio à discussão sobre possíveis punições a integrantes acusados de não seguir as orientações eleitorais do partido.

Em reunião da Executiva Nacional, Edinho defendeu que os filiados que se omitiram na disputa deixassem a sigla voluntariamente. O dirigente também criticou quem se afastou da mobilização no segundo turno, quando o PT buscava reverter a vantagem de Flávio Bolsonaro. As declarações ampliaram o confronto com a ala conhecida internamente como “centrão petista”, da qual Quaquá é um dos principais representantes.

“Eu tenho tanto ou mais tempo de PT que ele. Com a diferença de que sou de favela”, afirmou.

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Quaquá rebateu as críticas e afirmou ter sido responsável pela campanha de Lula no Rio de Janeiro. Também defendeu o filho, Diego Zeidan, presidente estadual do PT, cujo afastamento após o primeiro turno entrou no debate partidário. Segundo Quaquá, a ausência durou quatro dias e ocorreu por recomendação médica, após um pico de pressão.