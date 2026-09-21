Quaquá planeja força-tarefa para Lula: ‘se esperar o Edinho agir, os materiais chegam em dezembro’
De acordo com Quaquá, o reforço na campanha do petista ocorre depois de tentativas frustradas por um ato com eleitores evangélicos
Vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá (RJ) afirma que vai iniciar “uma ofensiva por conta própria” no Rio de Janeiro pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a partir desta sexta-feira. De acordo com Quaquá, o reforço na campanha do petista que tenta permanecer à frente do Palácio do Planalto ocorre depois de tentativas frustradas junto à coordenação nacional da campanha por um ato na região metropolitana com eleitores evangélicos. Lula estará no Rio nesta quarta-feira, onde participará de um ato com artistas. Quaquá reforça que o momento é”de pragmatismo” e que a campanha deveria focar na conversão de votos – algo que, segundo ele, não ocorrerá ao reunir cantores da MPB.
Quaquá pretende pedir a candidatos aliados a impressão de materiais de campanha e reforço nas equipes, para que a campanha se faça mais presente em favelas e municípios do interior do Rio na semana que antecede a eleição.
“Até hoje não tive resposta sobre o ato com evangélicos que pretendo fazer em São Gonçalo, reduto do Douglas Ruas (PL). Seria o local ideal e o momento certo para que ele se reunisse com lideranças evangélicas, recebesse uma bênção. Mas, fica difícil desta forma. Vou mandar imprimir os materiais aqui e iniciar esta estratégia com os meus aliados. Se eu for esperar que o Edinho Silva (presidente nacional do PT) mande algo, esses materiais de campanha vão chegar ao Rio em dezembro”, afirma.
Ato com artistas
Lula se reunirá nesta quarta-feira, às 19h, com artistas em ato na Fundição Progresso, no Rio. A expectativa é de que nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque e Maria Bethânia participem. Antes desse evento, o petista terá uma ação de campanha voltada ao setor da saúde na capital fluminense.
Lula recebeu endosso de integrantes da classe artística nos últimos dias, como a atriz Malu Mader, Caetano e Bethânia.