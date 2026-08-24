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Brasil

Quantos candidatos o eleitor escolhe nas eleições de 2026? Veja a ordem da votação

Brasileiros farão seis escolhas na urna no primeiro turno, incluindo dois votos para o Senado

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 11h04 | Atualizado em 24 ago 2026, 11h53
Domingo, 4 de outubro de 2026: será realizado o primeiro turno das eleições para presidente, governadores e deputados
 (Marcio Binow da Silva/Getty Images)
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O eleitor brasileiro terá de fazer seis escolhas na urna eletrônica no primeiro turno das eleições de 2026, marcado para o dia 4 de outubro. Serão escolhidos deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República. Cada estado e o Distrito Federal elegerão dois representantes para o Senado.

A votação seguirá uma ordem definida pela Justiça Eleitoral. Primeiro aparecerão na urna os cargos de deputado federal e deputado estadual ou distrital. Na sequência, o eleitor votará duas vezes para senador e, por último, escolherá governador e presidente. 

Por que haverá dois votos para senador?

A principal diferença em relação à última eleição geral está na disputa pelo Senado. Em 2026, serão renovados dois terços das cadeiras da Casa, o equivalente a 54 das 81 vagas. Por isso, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores.

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Na urna, o cargo aparecerá duas vezes: uma para a primeira vaga e outra para a segunda. Os votos precisam ser destinados a candidatos diferentes. Se o eleitor tentar escolher a mesma pessoa nas duas etapas, o segundo voto não poderá ser dado novamente ao mesmo candidato.

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Cada candidatura ao Senado também é acompanhada por dois suplentes, mas o eleitor vota apenas no candidato titular. Os suplentes integram a chapa e aparecem associados à candidatura.

Qual será a ordem de votação em 2026?

A primeira escolha será para deputado federal. Depois, o eleitor votará para deputado estadual (ou deputado distrital, no caso de quem vota no Distrito Federal).

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Em seguida virão os dois votos para o Senado: primeiro para a primeira vaga de senador e depois para a segunda vaga. A quinta escolha será para governador, e a votação terminará com a escolha para presidente da República.

Assim, a sequência será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador pela primeira vaga, senador pela segunda vaga, governador e presidente.

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O eleitor também vota nos candidatos a vice?

Não há um voto separado para vice-presidente ou vice-governador. Presidente e vice formam uma chapa, assim como governador e vice-governador. Ao confirmar o número do candidato ao cargo principal, o eleitor também vota no respectivo vice integrante daquela chapa.

Quando serão as eleições de 2026?

O primeiro turno das eleições gerais será realizado no dia 4 de outubro de 2026. Se nenhum candidato a presidente ou governador obtiver a votação necessária para vencer no primeiro turno, haverá uma segunda votação no dia 25 de outubro para essas disputas.

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No primeiro turno, a votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. As eleições definirão o presidente da República, os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal, 54 senadores, 513 deputados federais e os integrantes das Assembleias Legislativas estaduais e da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

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Eleições 2026
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