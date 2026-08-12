Quanto Andrea Sorvetão, ex-paquita e candidata a deputada, declarou ao TSE

Notória pela trajetória como uma das famosas assistentes de palco de Xuxa Meneghel, a ex-paquita Andréa Sorvetão está concorrendo a uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. Filiada ao Partido Democracia Cristã, Sorvetão declarou um patrimônio superior a 144 mil reais junto à Justiça Eleitoral, resultado de sua atuação profissional.

A maior parte envolve 1/3 de um apartamento cuja propriedade pertence a Sorvetão, estimado em 70 mil reais. Outros valores incluem a participação de 99% na empresa Sevem 7 Music Distribuidora, de 49 mil reais, e 50% de participação na empresa Sorvetão Casa de Festas & Eventos, de 25 mil reais.

Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

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