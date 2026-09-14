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Brasil

Quaest: pela primeira vez desde abril, Flávio Bolsonaro tem liderança numérica contra Lula no 2º turno

Senador e presidente empatam em todos os cenários da corrida presidencial, indica levantamento publicado nesta segunda-feira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 10h36 | Atualizado em 14 set 2026, 10h54
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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Quaest: pela primeira vez desde abril, Flávio Bolsonaro tem liderança numérica contra Lula no 2º turno Priorizar nos meus resultados Google

A menos de três semanas das eleições presidenciais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empatam nas simulações de primeiro e segundo turno. A nova pesquisa nacional Quaest foi divulgada nesta segunda-feira, 14.

A grande novidade da pesquisa é que Flávio Bolsonaro, pela primeira vez desde abril, aparece com liderança numérica sobre Lula no segundo turno — na pesquisa Quaest anterior, publicada em 7 de setembro, ambos estavam virtualmente empatados em 41%. No entanto, considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais, permanece o empate técnico entre o senador e o presidente.

Presidente — 2º turno (cenário 1)

Siga
  • Flávio Bolsonaro (PL): 42%
  • Lula (PT): 40%
  • Branco/nulo/não vai votar: 13%
  • Indecisos: 5%

Dentre as quatro outras simulações de segundo turno, Lula aparece empatado contra três candidatos: Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). O presidente tem liderança absoluta apenas em confronto direto contra Romeu Zema (Novo).

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Presidente — 2º turno (cenário 2)

  • Lula (PT): 41%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 39%
  • Branco/nulo/não vai votar: 16%
  • Indecisos: 4%

Presidente — 2º turno (cenário 3)

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  • Lula (PT): 41%
  • Renan Santos (Missão): 38%
  • Branco/nulo/não vai votar: 17%
  • Indecisos: 4%

Presidente — 2º turno (cenário 4)

  • Lula (PT): 45%
  • Romeu Zema (Novo): 33%
  • Branco/nulo/não vai votar: 18%
  • Indecisos: 4%
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Presidente — 2º turno (cenário 5)

  • Lula (PT): 38%
  • Augusto Cury (Avante): 36%
  • Branco/nulo/não vai votar: 21%
  • Indecisos: 5%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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No primeiro turno, Lula lidera com 36% das intenções de voto ante 31% de Flávio Bolsonaro. A vantagem de Lula supera a margem de erro e não configura empate — no limite da margem, porém, a diferença entre eles é de apenas 1 ponto percentual.

Presidente — 1º turno

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  • Lula (PT): 36%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 31%
  • Augusto Cury (Avante): 7%
  • Renan Santos (Missão): 4%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Romeu Zema (Novo): 1%
  • Clariana Barão (DC): 0%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Samara Martins (UP): 0%
  • Wilson Grassi (Democrata): 0%
  • Indecisos: 10%;
  • Branco/nulo/não vai votar: 7%

A pesquisa Quaest entrevistou 2.004 eleitores em todo o Brasil entre os dias 10 e 13 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-03607/2026.

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