Quaest: pela primeira vez desde abril, Flávio Bolsonaro tem liderança numérica contra Lula no 2º turno
Senador e presidente empatam em todos os cenários da corrida presidencial, indica levantamento publicado nesta segunda-feira
A menos de três semanas das eleições presidenciais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empatam nas simulações de primeiro e segundo turno. A nova pesquisa nacional Quaest foi divulgada nesta segunda-feira, 14.
A grande novidade da pesquisa é que Flávio Bolsonaro, pela primeira vez desde abril, aparece com liderança numérica sobre Lula no segundo turno — na pesquisa Quaest anterior, publicada em 7 de setembro, ambos estavam virtualmente empatados em 41%. No entanto, considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais, permanece o empate técnico entre o senador e o presidente.
Presidente — 2º turno (cenário 1)
- Flávio Bolsonaro (PL): 42%
- Lula (PT): 40%
- Branco/nulo/não vai votar: 13%
- Indecisos: 5%
Dentre as quatro outras simulações de segundo turno, Lula aparece empatado contra três candidatos: Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). O presidente tem liderança absoluta apenas em confronto direto contra Romeu Zema (Novo).
Presidente — 2º turno (cenário 2)
- Lula (PT): 41%
- Ronaldo Caiado (PSD): 39%
- Branco/nulo/não vai votar: 16%
- Indecisos: 4%
Presidente — 2º turno (cenário 3)
- Lula (PT): 41%
- Renan Santos (Missão): 38%
- Branco/nulo/não vai votar: 17%
- Indecisos: 4%
Presidente — 2º turno (cenário 4)
- Lula (PT): 45%
- Romeu Zema (Novo): 33%
- Branco/nulo/não vai votar: 18%
- Indecisos: 4%
Presidente — 2º turno (cenário 5)
- Lula (PT): 38%
- Augusto Cury (Avante): 36%
- Branco/nulo/não vai votar: 21%
- Indecisos: 5%
No primeiro turno, Lula lidera com 36% das intenções de voto ante 31% de Flávio Bolsonaro. A vantagem de Lula supera a margem de erro e não configura empate — no limite da margem, porém, a diferença entre eles é de apenas 1 ponto percentual.
Presidente — 1º turno
- Lula (PT): 36%
- Flávio Bolsonaro (PL): 31%
- Augusto Cury (Avante): 7%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Samara Martins (UP): 0%
- Wilson Grassi (Democrata): 0%
- Indecisos: 10%;
- Branco/nulo/não vai votar: 7%
A pesquisa Quaest entrevistou 2.004 eleitores em todo o Brasil entre os dias 10 e 13 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-03607/2026.