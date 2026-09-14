Quaest: pela primeira vez desde abril, Flávio Bolsonaro tem liderança numérica contra Lula no 2º turno

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Nova pesquisa Quaest indica empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro em uma simulação de segundo turno, com o senador numericamente à frente pela primeira vez. No primeiro turno, Lula mantém liderança sobre Bolsonaro. Os números detalhados revelam o cenário acirrado da corrida presidencial a semanas da eleição.

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A menos de três semanas das eleições presidenciais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empatam nas simulações de primeiro e segundo turno. A nova pesquisa nacional Quaest foi divulgada nesta segunda-feira, 14.

A grande novidade da pesquisa é que Flávio Bolsonaro, pela primeira vez desde abril, aparece com liderança numérica sobre Lula no segundo turno — na pesquisa Quaest anterior, publicada em 7 de setembro, ambos estavam virtualmente empatados em 41%. No entanto, considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais, permanece o empate técnico entre o senador e o presidente.

Presidente — 2º turno (cenário 1)

Flávio Bolsonaro (PL): 42%

Lula (PT): 40%

Branco/nulo/não vai votar: 13%

Indecisos: 5%

Dentre as quatro outras simulações de segundo turno, Lula aparece empatado contra três candidatos: Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). O presidente tem liderança absoluta apenas em confronto direto contra Romeu Zema (Novo).

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Presidente — 2º turno (cenário 2)

Lula (PT): 41%

Ronaldo Caiado (PSD): 39%

Branco/nulo/não vai votar: 16%

Indecisos: 4%

Presidente — 2º turno (cenário 3)

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Lula (PT): 41%

Renan Santos (Missão): 38%

Branco/nulo/não vai votar: 17%

Indecisos: 4%

Presidente — 2º turno (cenário 4)

Lula (PT): 45%

Romeu Zema (Novo): 33%

Branco/nulo/não vai votar: 18%

Indecisos: 4%

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Presidente — 2º turno (cenário 5)

Lula (PT): 38%

Augusto Cury (Avante): 36%

Branco/nulo/não vai votar: 21%

Indecisos: 5%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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No primeiro turno, Lula lidera com 36% das intenções de voto ante 31% de Flávio Bolsonaro. A vantagem de Lula supera a margem de erro e não configura empate — no limite da margem, porém, a diferença entre eles é de apenas 1 ponto percentual.

Presidente — 1º turno

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Lula (PT): 36%

Flávio Bolsonaro (PL): 31%

Augusto Cury (Avante): 7%

Renan Santos (Missão): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Romeu Zema (Novo): 1%

Clariana Barão (DC): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Samara Martins (UP): 0%

Wilson Grassi (Democrata): 0%

Indecisos: 10%;

Branco/nulo/não vai votar: 7%

A pesquisa Quaest entrevistou 2.004 eleitores em todo o Brasil entre os dias 10 e 13 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-03607/2026.