Pesquisa Quaest: o eleitor que pode salvar — ou afundar — a candidatura de Flávio Bolsonaro

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Pesquisa Genial/Quaest revela que eleitores independentes são decisivos em um eventual 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. O presidente avançou 11 pontos percentuais nesse grupo em três meses, enquanto o senador recuou 9, influenciado por notícias negativas. Os independentes, que representam um terço do eleitorado, são cruciais para definir o pleito.

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Os eleitores que se identificam como independentes aparecem como fator decisivo em um eventual segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), segundo dados da pesquisa Genial/Quaest apresentados no programa Ponto Vista, de VEJA. A análise indica um avanço do presidente nesse grupo e uma retração do senador nos últimos meses.

A apresentadora Laísa Dall’Agnol destacou que, entre os eleitores alinhados à esquerda e à direita, não houve mudanças significativas na comparação recente. O movimento mais expressivo ocorreu justamente entre os independentes, segmento que passou a registrar crescimento mais acentuado do apoio a Lula.

De acordo com os números exibidos, Lula tinha 26% das intenções de voto entre os independentes em abril. O índice passou para 29% em maio e chegou a 37% em junho. No mesmo período, Flávio Bolsonaro saiu de 33% em abril para 31% em maio e recuou para 24% em junho.

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Durante o programa, Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quaest, afirmou que a série histórica das pesquisas permite identificar dois movimentos distintos ao longo do ano. Segundo ele, Flávio Bolsonaro registrou crescimento no primeiro trimestre e chegou a aparecer numericamente à frente do presidente.

Russo afirmou, porém, que os dois últimos meses inverteram essa tendência. Na avaliação apresentada pelo diretor da Quaest, o período mais recente foi particularmente negativo para o senador em razão das notícias envolvendo seu nome — como o episódio de sua relação com Daniel Vorcaro e sua atuação no tarifaço dos Estados Unidos –, o que teria provocado uma queda mais expressiva entre os eleitores independentes.

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O especialista explicou que os levantamentos utilizam recortes baseados no posicionamento político declarado dos entrevistados. Segundo ele, há eleitores que se identificam como lulistas, outros que se definem como de esquerda sem necessariamente se associarem ao presidente, além dos que se dizem bolsonaristas ou de direita.

Ainda de acordo com Russo, esse tipo de segmentação é relevante porque o eleitorado brasileiro tende a se orientar por afinidades ideológicas e por lideranças políticas. Apesar disso, ele ressaltou que os eleitores independentes costumam ser os responsáveis por definir o resultado das disputas.

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Segundo a análise apresentada no Ponto de Vista, o eleitorado brasileiro se distribui aproximadamente em três grupos: um terço identificado com a esquerda, um terço alinhado à direita e um terço formado por independentes. Por isso, afirmou Russo, esse segmento é considerado decisivo nas eleições.

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Na avaliação do diretor de inteligência da Quaest, os eleitores independentes podem migrar em diferentes direções e, por essa razão, têm capacidade de alterar o equilíbrio da disputa entre os dois candidatos testados no levantamento.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.