Quaest divulga última pesquisa sobre Lula x Flávio Bolsonaro na véspera da eleição
Presidente e senador estão tecnicamente empatados, segundo os dados
Pesquisa Quaest divulgada na noite deste sábado, 3, mostra a situação da corrida presidencial na véspera do 1º turno nas eleições de 2026. De acordo com os votos válidos, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 46%. O principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL), está com 45%, o que indica segundo turno entre os postulantes ao cargo de presidente da República. Os números completos divulgados pelo instituto são:
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 46%
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Augusto Cury (Avante): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Romeu Zema (Novo): 0
- Clariana Brandão (DC): 0
- Edmilson Costa (PCB) : 0
- Hertz Dias (PSTU): 0
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0
- Samara (UP): 0
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0
A Quaest ouviu 3.702 eleitores com idade a partir dos 16 anos. O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 3 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erros é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-06889/2026.