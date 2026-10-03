Quaest divulga última pesquisa sobre Lula x Flávio Bolsonaro na véspera da eleição

Pesquisa Quaest divulgada na noite deste sábado, 3, mostra a situação da corrida presidencial na véspera do 1º turno nas eleições de 2026. De acordo com os votos válidos, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 46%. O principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL), está com 45%, o que indica segundo turno entre os postulantes ao cargo de presidente da República. Os números completos divulgados pelo instituto são:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 46%

Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Augusto Cury (Avante): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Romeu Zema (Novo): 0

Clariana Brandão (DC): 0

Edmilson Costa (PCB) : 0

Hertz Dias (PSTU): 0

Rui Costa Pimenta (PCO): 0

Samara (UP): 0

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0

A Quaest ouviu 3.702 eleitores com idade a partir dos 16 anos. O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 3 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erros é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-06889/2026.

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