🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

Quaest: A distância entre a esperança e a preocupação dos brasileiros com o governo Lula 4

Levantamento mostra quais fatores despertam otimismo e preocupação entre os brasileiros, além das prioridades apontadas para o próximo mandato do petista

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 08h49 | Atualizado em 8 nov 2026, 08h52
Homem idoso de barba grisalha e óculos vermelhos em formato de estrela, vestindo camisa jeans azul, sorri com os braços abertos para a câmera. Ao fundo, pessoas tiram fotos com celulares e levantam as mãos em sinal de apoio.
Lula ao vencer o segundo turno da eleição: ele prometeu ainda mais gastança (Ricardo Stuckert/.)
Continua após publicidade
Quaest: A distância entre a esperança e a preocupação dos brasileiros com o governo Lula 4 Priorize VEJA no Google

Alegria e alívio foram os sentimentos mais citados pelos brasileiros ao saberem da reeleição de Lula, mas a vitória também foi recebida com decepção e preocupação por parte do eleitorado. É o que mostra a pesquisa da Quaest realizada entre 30 de outubro e 2 de novembro, que investigou as reações dos entrevistados ao resultado das urnas e suas expectativas para o novo governo. O levantamento foi divulgado neste domingo, 8.

Alegria foi mencionada por 18% dos entrevistados, seguida por alívio, com 14%, e esperança, com 12%. Entre os sentimentos negativos, decepção apareceu com 10% e preocupação, com 8%. Confiança também registrou 8%.

Os resultados mostram que a reação à vitória não foi homogênea. A pesquisa identificou diferenças entre os grupos políticos: entre os lulistas, alegria foi citada por 40% e alívio por 23%. Já entre os bolsonaristas, revolta apareceu com 26%, seguida por tristeza, com 14%, e decepção, com 12%.

O que os brasileiros esperam do novo governo?

Apesar das diferenças de sentimento, 94% dos entrevistados afirmaram torcer para que Lula faça um bom governo. O índice é igual ao registrado pela Quaest em dezembro de 2022, no início do mandato anterior. Apenas 4% disseram não torcer por um bom governo, enquanto 2% não souberam ou não responderam.

Siga
Continua após a publicidade

A expectativa em relação ao futuro do país também aparece dividida. Na pesquisa mais recente, 48% disseram estar preocupados, ante 44% que se declararam otimistas. Outros 8% não souberam ou não responderam. Em dezembro de 2022, a preocupação alcançava 54%, enquanto o otimismo era mencionado por 41%.

Os desafios do governo Lula 4

Continua após a publicidade

Quais temas despertam otimismo em relação à gestão?

Entre os entrevistados que demonstraram otimismo com o novo governo, democracia e combate ao bolsonarismo foram os motivos mais citados, com 20%. Em seguida aparecem programas sociais e redução da desigualdade, com 17%, e regulação das apostas e das redes sociais, com 16%.

Meio ambiente e combate ao desmatamento foram mencionados por 9%, mesmo percentual de educação e valorização do ensino. Combate à corrupção e Polícia Federal, economia e crescimento registraram 6% cada.

O que mais preocupa os brasileiros?

Entre os entrevistados que disseram estar preocupados com o novo governo, economia, gastos públicos, dívida e juros formam o principal conjunto de inquietações, citado por 27%.

Continua após a publicidade

Segurança pública, violência, facções, milícia e drogas aparecem em segundo lugar, com 17%. Corrupção, escândalos e roubalheira foram mencionados por 12%, mesmo percentual atribuído à governabilidade e à relação com o Congresso e a oposição.

Educação foi citada por 8%, saúde por 7% e meio ambiente por 5%.

Continua após a publicidade

Quais promessas devem ser prioridade para Lula?

Questionados sobre quais compromissos de campanha deveriam ser priorizados, 17% apontaram o fim da escala de trabalho 6×1. O imposto zero sobre a cesta básica aparece em seguida, com 16%, e a valorização do salário mínimo foi mencionada por 11%.

O pacto contra o feminicídio foi citado por 10% dos entrevistados. Ampliação da Farmácia Popular, teleconsultas e exames gratuitos aparecem com 8%, enquanto o enquadramento de presídios de segurança máxima foi mencionado por 7%.

Continua após a publicidade

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 30 de outubro e 2 de novembro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições
Governo Lula
Pesquisas Eleitorais
Quaest
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).