Quaest: A distância entre a esperança e a preocupação dos brasileiros com o governo Lula 4

Alegria e alívio foram os sentimentos mais citados pelos brasileiros ao saberem da reeleição de Lula, mas a vitória também foi recebida com decepção e preocupação por parte do eleitorado. É o que mostra a pesquisa da Quaest realizada entre 30 de outubro e 2 de novembro, que investigou as reações dos entrevistados ao resultado das urnas e suas expectativas para o novo governo. O levantamento foi divulgado neste domingo, 8.

Alegria foi mencionada por 18% dos entrevistados, seguida por alívio, com 14%, e esperança, com 12%. Entre os sentimentos negativos, decepção apareceu com 10% e preocupação, com 8%. Confiança também registrou 8%.

Os resultados mostram que a reação à vitória não foi homogênea. A pesquisa identificou diferenças entre os grupos políticos: entre os lulistas, alegria foi citada por 40% e alívio por 23%. Já entre os bolsonaristas, revolta apareceu com 26%, seguida por tristeza, com 14%, e decepção, com 12%.

O que os brasileiros esperam do novo governo?

Apesar das diferenças de sentimento, 94% dos entrevistados afirmaram torcer para que Lula faça um bom governo. O índice é igual ao registrado pela Quaest em dezembro de 2022, no início do mandato anterior. Apenas 4% disseram não torcer por um bom governo, enquanto 2% não souberam ou não responderam.

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A expectativa em relação ao futuro do país também aparece dividida. Na pesquisa mais recente, 48% disseram estar preocupados, ante 44% que se declararam otimistas. Outros 8% não souberam ou não responderam. Em dezembro de 2022, a preocupação alcançava 54%, enquanto o otimismo era mencionado por 41%.

Os desafios do governo Lula 4

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Quais temas despertam otimismo em relação à gestão?

Entre os entrevistados que demonstraram otimismo com o novo governo, democracia e combate ao bolsonarismo foram os motivos mais citados, com 20%. Em seguida aparecem programas sociais e redução da desigualdade, com 17%, e regulação das apostas e das redes sociais, com 16%.

Meio ambiente e combate ao desmatamento foram mencionados por 9%, mesmo percentual de educação e valorização do ensino. Combate à corrupção e Polícia Federal, economia e crescimento registraram 6% cada.

O que mais preocupa os brasileiros?

Entre os entrevistados que disseram estar preocupados com o novo governo, economia, gastos públicos, dívida e juros formam o principal conjunto de inquietações, citado por 27%.

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Segurança pública, violência, facções, milícia e drogas aparecem em segundo lugar, com 17%. Corrupção, escândalos e roubalheira foram mencionados por 12%, mesmo percentual atribuído à governabilidade e à relação com o Congresso e a oposição.

Educação foi citada por 8%, saúde por 7% e meio ambiente por 5%.

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Quais promessas devem ser prioridade para Lula?

Questionados sobre quais compromissos de campanha deveriam ser priorizados, 17% apontaram o fim da escala de trabalho 6×1. O imposto zero sobre a cesta básica aparece em seguida, com 16%, e a valorização do salário mínimo foi mencionada por 11%.

O pacto contra o feminicídio foi citado por 10% dos entrevistados. Ampliação da Farmácia Popular, teleconsultas e exames gratuitos aparecem com 8%, enquanto o enquadramento de presídios de segurança máxima foi mencionado por 7%.

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A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 30 de outubro e 2 de novembro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.