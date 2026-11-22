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O sonho da casa própria virou pesadelo para beneficiários do Minha Casa, Minha Vida. Sob o avanço violento do tráfico e de milícias, moradores enfrentam extorsões diárias, ameaças com armas e até expulsões sumárias de seus apartamentos, enquanto autoridades mantêm um jogo de empurra.

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Para os brasileiros que vivem sob precárias condições em favelas, o sonho de uma casa própria longe dali extrapola a escritura do imóvel. O anseio por mudança embute o horizonte de um cotidiano sem as regras impostas pelo crime organizado, movido a ameaças, extorsões e medo. É esta a esperança que vem permeando a troca de endereço de uma fatia da população agraciada com o Minha Casa, Minha Vida, o programa de habitação implantado em 2009, no segundo governo Lula, e que já alcançou 25 milhões de pessoas. Pois relatos recentes de gente que conseguiu vaga em um dos conjuntos populares espalhados país afora são enfáticos em mostrar que os marginais não deixaram de bater à porta, replicando nas fronteiras da maior iniciativa federal na área da habitação o clássico método que mantém os moradores sob seu domínio — a cobrança de taxas ilegais, do gás à internet, incluindo a segurança no pacote.

As garras das gangues que se instalam nesses condomínios se fazem às vezes ainda mais afiadas, tomando à força os imóveis das pessoas, seja por não conseguirem arcar com a alta conta cobrada pelos bandidos, seja por tão somente serem donos de um bem cobiçado por eles. Há ainda uma parcela que decide ir embora para escapar do dia a dia embalado a extorsões. Um levantamento exclusivo do Disque Denúncia do Rio de Janeiro, onde o problema é mais abrangente, revela 64 relatos desta natureza em menos de dois anos — 17 deles terminaram em expulsão da casa. Até mesmo síndicos desses prédios, vítimas preferenciais, acabaram banidos por não rezarem segundo a cartilha das quadrilhas. Um estudo do Observatório das Metrópoles identificou que 25 dos 37 projetos do Minha Casa, Minha Vida na capital fluminense registravam presença da milícia ou do tráfico.

Em um processo ao qual VEJA teve acesso, J.H., que prefere não se identificar, conta de quão feliz ficou ao ser selecionada pelo programa e receber um imóvel na Zona Sudoeste carioca. Dois anos depois, cinco homens encapuzados invadiram seu apartamento. “Ele pertence ao tráfico”, diziam, dando a ordem para deixá-lo em 48 horas. Ela obedeceu e hoje vive em uma ocupação irregular no subúrbio. Em julho, conseguiu que a Justiça reconhecesse seu direito à moradia, uma compreensão recente nos tribunais. A decisão incluiu a determinação para que o governo do Estado e a prefeitura, responsáveis pelo cadastro dos beneficiários, a alojassem em outro conjunto, ainda não definido. “As mulheres são as principais vítimas dessa violência, por serem a parte mais frágil”, afirma a defensora pública do Rio Patrícia Alves, que atua no processo.

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Decisões semelhantes têm sido tomadas também em estados como Bahia e Ceará, onde as facções avançam nos condomínios do Minha Casa, Minha Vida. O ex-ministro das Cidades Jader Filho chegou a classificar o problema de “epidemia”. Para quem vive na mira de fuzis, a rotina é de terror. Desabrigada por uma enchente, a cozinheira D.M. recebeu um imóvel de dois quartos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com o tempo, a convivência com a milícia que dava as cartas no local tornou-se impossível. Além de ser alvo de extorsões exorbitantes e assédio sexual, ela viu um vizinho sendo arremessado da janela após uma desavença. “Fui me deprimindo até que surtei, com medo de invadirem meu apartamento e sequestrarem minha filha”, recorda ela, que deixou o imóvel para trás e ainda ficou com o nome sujo por não pagar as contas, que não pararam de chegar. Por ora, não entrou na Justiça. “Essas pessoas vivem acuadas e sob intimidação”, diz Renato Almeida, coordenador-geral do Disque Denúncia.

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A ousadia das quadrilhas é tamanha que, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, os síndicos são indicados pelo Comando Vermelho (CV) e cobram “taxas condominiais” entre 150 e 200 reais. No município de Maricá, a bandidagem divulga suas regras em panfletos — entre elas, acender o pisca-alerta e tirar o capacete. A situação é ainda mais dramática na Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá. Desde 2018, alguns dos contemplados ali com uma das 1 400 unidades estão impedidos de entrar nos prédios que se tornaram campo de batalha entre a milícia e o CV. O Ministério Público Federal (MPF) passou a agir motivado pela denúncia de uma mulher que, ao se mudar para lá, encontrou o apartamento ocupado. “Um terceiro invade, se apropria e usufrui do bem sem resistência ou interferência das autoridades”, desabafou ela no processo. O inquérito ganhou envergadura ao sinalizar que o problema era bem maior: pelo menos 53 imóveis do conjunto, estimados em 75 000 reais, foram revendidos pelos marginais. É um mercado explorado de forma ostensiva, de acordo com a ação.

As decisões judiciais podem dar amparo às vítimas, mas nem de longe extirpam do tecido social a chaga do domínio territorial pelo crime, um grande desafio para as autoridades. “É um verdadeiro jogo de empurra”, resume o procurador Julio Araujo, do MPF. A reportagem de VEJA procurou todas as alçadas envolvidas no Minha Casa, Minha Vida e nenhuma assumiu responsabilidade. A Caixa disse em nota que a atuação dos grupos criminosos é assunto dos órgãos de segurança e que o Ministério das Cidades prevê a realocação de quem é expulso ou impedido de ocupar seu imóvel. A prefeitura afirmou que cuida apenas da “parte administrativa”, e o estado se limitou a informar que a PM está engajada no combate à expansão territorial das quadrilhas no Rio.

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Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022