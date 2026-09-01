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Brasil

Quadrilha oferecia serviços falsos na internet para invadir residências no Rio

Polícia Civil prendeu dois de três integrantes do grupo, que rendia e extorquia as vítimas

Por Gustavo Villela 1 set 2026, 18h59 | Atualizado em 1 set 2026, 19h06
Um homem e uma mulher, ambos com as mãos para trás e cabeças baixas, posam para foto em frente a um banner da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O homem, sem camisa e de bermuda vermelha, tem barba e cabelo grisalhos. A mulher, de cabelos longos e escuros, veste um conjunto branco estampado com folhas pretas
Leandro da Silva Santana e Michelle Martins dos Santos  (PCERJ/Divulgação)
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Policiais civis prenderam, nesta terça-feira, 1, dois dos três membros de uma quadrilha que invadia residências no Rio de Janeiro. O grupo oferecia serviços falsos por meio de plataformas digitais e, uma vez contratado, rendia, roubava e extorquia as vítimas. Os integrantes presos nesta terça, por agentes da 32ª DP (Taquara), foram o líder do grupo, Leandro da Silva Santana, e sua companheira, Michelle Martins dos Santos, que também participava dos crimes.

Uma vez rendidas as vítimas, os assaltantes exigiam transferências via Pix, que eram enviadas para a conta da mulher detida na ação desta terça. No último mês, o bando fez refém uma pessoa que os havia contratado para a prestação de serviços de reparo em sua residência, em Jacarepaguá. Essa ocorrência levou ao início das investigações.

Santana possui 19 anotações criminais por roubo e quatro mandados de prisão em aberto. O terceiro integrante da quadrilha, identificado como Nycolas de Lima Faria, ainda não foi encontrado. Segundo a Polícia Civil, as diligências para prendê-lo estão em andamento.

“O grupo utilizava o mesmo modus operandi com todas as vítimas”, afirmou a assessoria da Polícia Civil em nota. Ainda segundo a corporação, o disfarce de prestadores de serviços era um meio de entrar nas residências das vítimas sem levantar suspeitas.

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