Quadrilha oferecia serviços falsos na internet para invadir residências no Rio

Policiais civis prenderam, nesta terça-feira, 1, dois dos três membros de uma quadrilha que invadia residências no Rio de Janeiro. O grupo oferecia serviços falsos por meio de plataformas digitais e, uma vez contratado, rendia, roubava e extorquia as vítimas. Os integrantes presos nesta terça, por agentes da 32ª DP (Taquara), foram o líder do grupo, Leandro da Silva Santana, e sua companheira, Michelle Martins dos Santos, que também participava dos crimes.

Uma vez rendidas as vítimas, os assaltantes exigiam transferências via Pix, que eram enviadas para a conta da mulher detida na ação desta terça. No último mês, o bando fez refém uma pessoa que os havia contratado para a prestação de serviços de reparo em sua residência, em Jacarepaguá. Essa ocorrência levou ao início das investigações.

Santana possui 19 anotações criminais por roubo e quatro mandados de prisão em aberto. O terceiro integrante da quadrilha, identificado como Nycolas de Lima Faria, ainda não foi encontrado. Segundo a Polícia Civil, as diligências para prendê-lo estão em andamento.

“O grupo utilizava o mesmo modus operandi com todas as vítimas”, afirmou a assessoria da Polícia Civil em nota. Ainda segundo a corporação, o disfarce de prestadores de serviços era um meio de entrar nas residências das vítimas sem levantar suspeitas.