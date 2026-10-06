⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Brasil

Quadrilha especializada em roubar carros de luxo vendia veículos a traficantes do TCP

Polícia Civil prendeu três suspeitos de fazer parte do grupo

Por Gustavo Villela 6 out 2026, 16h06
Três celulares pretos, quatro chaves automotivas, um aparelho eletrônico vermelho com cabos e duas chaves de fenda sobre uma mesa branca, com um banner da Polícia Civil ao fundo
Dispositivo eletrônico usado para programar chaves de veículos e outros objetos apreendidos durante a abordagem policial (PCERJ/Divulgação)
Continua após publicidade
Quadrilha especializada em roubar carros de luxo vendia veículos a traficantes do TCP Priorize VEJA no Google

Policiais civis da 16ª DP prenderam em flagrante, na manhã desta segunda-feira, 5, três integrantes de uma quadrilha especializada em furtos de carros de luxo. Os suspeitos foram localizados pelos agentes na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio.

Segundo as investigações, os três moram na Comunidade da Serrinha, em Madureira, área dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). De acordo com a Polícia Civil, a facção “contratava” os criminosos para furtar veículos e outros objetos, mediante pagamento. No mês passado, o grupo teria levado um carro na Avenida Lúcio Costa, na Barra, além de celulares e um notebook pertencentes ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Posteriormente, integrantes do TCP teriam pago R$ 8 mil pelo veículo e pelos objetos.

A investigação, que contou com a análise de imagens de câmeras de segurança, permitiu aos agentes identificar um carro usado pelos criminosos na ação e chegar aos suspeitos. Segundo a polícia, a quadrilha atuava principalmente nas zonas sudoeste e sul, percorrendo as ruas em busca de veículos de alto valor. Para realizar os furtos, os integrantes utilizavam ferramentas e equipamentos eletrônicos capazes de abrir e dar partida nos automóveis.

Continua após a publicidade

Os investigadores descobriram que o grupo planejava um novo crime para a última segunda-feira, 5, e acompanharam a movimentação dos suspeitos até realizar a prisão. O trio foi autuado em flagrante por associação criminosa. As investigações continuam para identificar e prender outros integrantes da quadrilha.

Siga
Publicidade
TAGS:
Crime Organizado
Polícia
prisão preventiva
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).