Quadrilha especializada em roubar carros de luxo vendia veículos a traficantes do TCP

Policiais civis da 16ª DP prenderam em flagrante, na manhã desta segunda-feira, 5, três integrantes de uma quadrilha especializada em furtos de carros de luxo. Os suspeitos foram localizados pelos agentes na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio.

Segundo as investigações, os três moram na Comunidade da Serrinha, em Madureira, área dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). De acordo com a Polícia Civil, a facção “contratava” os criminosos para furtar veículos e outros objetos, mediante pagamento. No mês passado, o grupo teria levado um carro na Avenida Lúcio Costa, na Barra, além de celulares e um notebook pertencentes ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Posteriormente, integrantes do TCP teriam pago R$ 8 mil pelo veículo e pelos objetos.

A investigação, que contou com a análise de imagens de câmeras de segurança, permitiu aos agentes identificar um carro usado pelos criminosos na ação e chegar aos suspeitos. Segundo a polícia, a quadrilha atuava principalmente nas zonas sudoeste e sul, percorrendo as ruas em busca de veículos de alto valor. Para realizar os furtos, os integrantes utilizavam ferramentas e equipamentos eletrônicos capazes de abrir e dar partida nos automóveis.

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Os investigadores descobriram que o grupo planejava um novo crime para a última segunda-feira, 5, e acompanharam a movimentação dos suspeitos até realizar a prisão. O trio foi autuado em flagrante por associação criminosa. As investigações continuam para identificar e prender outros integrantes da quadrilha.