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Puxador de guerra do CV, ‘Simba’ dispara contra polícia e é capturado em Duque de Caxias

Segundo a polícia, há indícios de que traficante deixava o Complexo da Mangueirinha para orquestrar um ataque armado no momento em que foi capturado

Por Gustavo Villela 28 ago 2026, 16h23
Pistola preta com adesivo de leão e uma granada caseira embrulhada em fita isolante preta e amarela, sobre superfície escura
Traficante estava em posse de pistola e granada (PCERJ/Reprodução)
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Puxador de guerra do CV, ‘Simba’ dispara contra polícia e é capturado em Duque de Caxias Priorizar nos meus resultados Google

Uma ação coordenada entre a Polícia Civil e a PM do Rio de Janeiro prendeu, na manhã desta sexta-feira, 28, um homem apontado pela polícia como integrante do Comando Vermelho responsável por promover ataques às facções inimigas.

Segundo a corporação, Luiz Felipe Gomes da Silva, conhecido como Simba, foi encontrado trafegando pela Avenida Presidente Kennedy e atirou contra agentes quando percebeu que estava prestes a ser abordado. O criminoso carregava uma granada, carregadores de munição e uma pistola.

A arma apreendida tinha um adesivo do personagem de mesmo nome, do desenho animado “O Rei Leão”. De acordo com a inteligência policial, Simba é um dos principais ‘puxadores de guerra’ do CV na região do Corte Oito, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.

Segundo a polícia, há indícios de que ele estava, no momento da abordagem, deixando a comunidade do Complexo da Mangueirinha para orquestrar um ataque. O CV tenta expandir o seu controle sobre o município, em lugares como São Bento e Barro/Pantanal, que estão sob influência de milícias e facções rivais, como o Terceiro Comando Puro (TCP).

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O traficante já tinha passagens por homicídio qualificado, roubo, porte ilegal de arma de fogo e constituição de milícia privada. Na ação de hoje, foi enquadrado também por tentativa de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública e por porte de artefato explosivo.

O preso ainda é suspeito de ter participado de diversos homicídios ocorridos em Duque de Caxias no contexto de disputas territoriais, afirmou a Polícia Civil em nota. Ele foi encaminhado à 59ª DP , junto com o armamento apreendido.

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