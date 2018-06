PT reforça candidatura de Lula e quer aliança com PSB e PCdoB

A Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (CEN) voltou a reafirmar que a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva – preso em abril por corrupção passiva e lavagem de dinheiro – à Presidência da República é “prioridade absoluta”. Em reunião realizada na tarde deste sábado, 9, em Belo Horizonte, a cúpula do partido definiu estratégias para o pleito, entre elas, fazer uma coligação com o PSB, PCdoB e outros partidos que manifestem interesse em assumir o apoio ao petista.

A construção dessa aliança, segundo o partido, passa pela indicação do candidato a vice-presidente em acordo com as siglas aliadas. O PT também definiu que irá construir palanques estaduais com partidos de centro-esquerda (preferencialmente PSB, PCdoB e outros que apoiem o petista). A Comissão Executiva coordenará este processo, com apoio do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE).

O texto divulgado pelo partido sobre as táticas eleitorais diz que “o agravamento constante da crise política, econômica e social do país confirma o acerto do Partido dos Trabalhadores em sustentar, como prioridade absoluta, a candidatura do companheiro Lula à Presidência da República”. A nota diz ainda que manter o petista como candidato do partido “corresponde ao anseio da maioria do povo brasileiro”, plano adotado em resolução do Diretório Nacional em dezembro passado.

As outras estratégias, também definidas em dezembro, são fortalecer as bancadas do PT na Câmara dos Deputados, no Senado e reeleger governadores petistas.