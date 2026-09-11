PT explora estética da igreja de Edir Macedo para se aproximar de evangélicos nas redes

A página “Evangélicos com Lula” no Instagram intensificou a publicação de conteúdo voltado ao eleitorado religioso nos últimos dias. A preocupação encontra justificativa nos dados da última pesquisa BTG/Nexus, que mostra Flávio com 45% das intenções de voto entre evangélicos, contra 27% de Lula no primeiro turno.

O que chama atenção, entretanto, é a estética escolhida: fontes e composição visual semelhantes às usadas pela Igreja Universal, com texto em azul e símbolos vermelhos.

As peças têm frases como “Sou evangélico e voto em Lula”, “Fé não tem partido” e “Você é evangélico e apoia Lula? Ajude o outro irmão a descobrir que não está sozinho”.

Distância aumenta no segundo turno

Continua após a publicidade

A distância entre os dois aumenta no recorte de segundo turno. Em um confronto direto, Flávio chega a 58% entre os evangélicos, enquanto Lula registra 31%. São 27 pontos de vantagem para o senador. No total da amostra, a situação é equilibrada: Flávio tem 46% contra 45% de Lula, em um empate técnico.