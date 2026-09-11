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Brasil

PT explora estética da igreja de Edir Macedo para se aproximar de evangélicos nas redes

Peças têm frases como 'Você é evangélico e apoia Lula? Ajude o outro irmão a descobrir que não está sozinho'

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 07h30
À esquerda, fundo creme com estrela vermelha e texto azul VOCÊ É EVANGÉLICO E APOIA LULA?. À direita, fundo cinza claro com o logo da Igreja Universal do Reino de Deus: coração vermelho com pomba branca e texto UNIVERSAL Jesus Cristo é o Senhor
Página “Evangélicos com Lula” no Instagram intensificou a publicação de conteúdo voltado ao eleitorado religioso nos últimos dias (Arte/Reprodução/Divulgação)
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A página “Evangélicos com Lula” no Instagram intensificou a publicação de conteúdo voltado ao eleitorado religioso nos últimos dias. A preocupação encontra justificativa nos dados da última pesquisa BTG/Nexus, que mostra Flávio com 45% das intenções de voto entre evangélicos, contra 27% de Lula no primeiro turno.

O que chama atenção, entretanto, é a estética escolhida: fontes e composição visual semelhantes às usadas pela Igreja Universal, com texto em azul e símbolos vermelhos.

As peças têm frases como “Sou evangélico e voto em Lula”, “Fé não tem partido” e “Você é evangélico e apoia Lula? Ajude o outro irmão a descobrir que não está sozinho”.

Distância aumenta no segundo turno

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A distância entre os dois aumenta no recorte de segundo turno. Em um confronto direto, Flávio chega a 58% entre os evangélicos, enquanto Lula registra 31%. São 27 pontos de vantagem para o senador. No total da amostra, a situação é equilibrada: Flávio tem 46% contra 45% de Lula, em um empate técnico.

 

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