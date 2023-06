PT do RJ pede permanência de Daniela Carneiro no Ministério do Turismo

O diretório estadual do PT no Rio de Janeiro divulgou uma nota neste domingo, 11, em que defende a permanência de Daniela Carneiro no Ministério do Turismo, pleiteado pelo Centrão. O presidente do partido no estado, João Maurício, afirmou que a ministra é uma “parceira da construção política” fluminense.

“A Ministra Daniela é uma parceira da construção política em nosso Estado, possui competência e capacidade de construção coletiva, uma parceria importante para a política Fluminense, sua permanência é a consolidação de um Estado do Rio de Janeiro forte e representado na equipe de ministros do presidente Lula. Encaminho esta nota no sentido de solicitarmos ao presidente Lula a permanência da ministra, e do fortalecimento do Ministério do Turismo”, diz o comunicado.

Por trás do posicionamento do diretório petista está a articulação para as eleições municipais de 2024. O marido de Daniela, Waguinho Carneiro (Republicanos), é prefeito de Belford Roxo, na baixada fluminense. Há a possibilidade de uma aliança de seu grupo político com o PT.

Daniela perdeu apoio de seu partido, o União Brasil, desde que pediu para sair, assim como Waguinho, que se filiou ao Republicanos. Ela tenta no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a desfiliação da legenda sem perder o mandato de deputada federal. Atualmente o União ocupa três ministérios, mas segue votando contra o governo no Congresso. A troca na pasta do Turismo é dada como certa, vista como uma chance de atrair a sigla para a base governista. O nome mais cotado para substituir Daniela é o do deputado Celso Sabino (União Brasil-PA).