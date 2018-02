PSOL vai ao Supremo para impedir votação de intervenção no Rio

O PSOL entrou com pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir a votação marcada para esta segunda-feira na Câmara dos Deputados do decreto do presidente Michel Temer (MDB) que determinou uma intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, informou o partido.

Na ação, que também pede que o decreto seja considerado ilegal pela corte, o PSOL argumenta que ao determinar a intervenção federal no Rio, Temer não apresentou motivos. A legenda argumenta ainda que o decreto foi assinado sem a consulta aos Conselhos da República e de Defesa Nacional, que se reuniram somente nesta segunda, após Temer decretar a intervenção na última sexta-feira.

“A ausência de qualquer explicação acerca dos motivos, da amplitude, dos objetivos, enfim, das características básicas acerca do decreto de intervenção, inviabiliza o efetivo controle político assegurado constitucionalmente ao Poder Legislativo sobre o cumprimento dos requisitos constitucionalmente exigidos ao decreto de Intervenção Federal”, afirmam os advogados do partido no pedido ao Supremo.