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PSDB denuncia exposição de FHC e cobra investigação por violação de privacidade

Partido classifica episódio como criminoso, critica uso da situação de saúde do ex-presidente para autopromoção e pede punição dos responsáveis

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 13h44
LEGADO - FHC: estabilização da moeda e medidas de responsabilidade fiscal
LEGADO - FHC: estabilização da moeda e medidas de responsabilidade fiscal (Roberto Casimiro/Fotoarena/.)
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PSDB denuncia exposição de FHC e cobra investigação por violação de privacidade Priorize VEJA no Google

O PSDB repudiou a exposição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 95 anos, e cobrou uma investigação sobre a violação de sua privacidade. A legenda classificou o episódio em que um homem expôs a residência em que FHC mora como “indigno e criminoso” e criticou o uso da delicada situação de saúde do tucano como instrumento de autopromoção.

“É inadmissível que se desrespeite sua delicada situação de saúde na busca por autopromoção. A violação de sua privacidade deve ser objeto de apuração e punição pelos órgãos de segurança e pela Justiça”, afirmou o partido.

No comunicado, o PSDB também agradeceu as manifestações de repúdio à exposição de seu presidente de honra e ressaltou a importância do legado político de Fernando Henrique, que governou o Brasil entre 1995 e 2002.

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“Temos certeza de que a imensa obra de Fernando Henrique Cardoso, sobretudo aquela realizada durante os anos de seu governo que transformou o Brasil, como é reconhecido por toda a população, jamais será esquecida pelos brasileiros”, diz a nota.

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A legenda acrescentou que as referências ao ex-presidente deveriam ser pautadas pelo reconhecimento de sua trajetória e pelo respeito à sua condição de saúde.

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“O PSDB celebrará sempre, com muito orgulho e reverência, seu presidente de honra Fernando Henrique Cardoso e seu legado fundamental para o Brasil”, concluiu o comunicado.

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