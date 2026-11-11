PSB reúne diretório nacional nesta quinta para discutir federação

O PSB reunirá seu diretório nacional nesta quinta-feira, em Brasília, para discutir a formação de uma federação partidária e a possibilidade de incorporação de outras legendas. O encontro foi convocado pelo presidente nacional da sigla, João Campos, e está marcado para as 14h, na sede do partido.

A formação de uma federação permitiria ao PSB estabelecer uma aliança formal com outra ou outras siglas, que passariam a atuar de maneira unificada por pelo menos quatro anos, embora preservassem suas estruturas partidárias. Já a incorporação representaria a absorção de uma legenda por outra, com consequências para a organização interna e a representação parlamentar.

Além das duas possibilidades, os integrantes do Diretório Nacional farão uma análise da conjuntura política brasileira. A discussão ocorre no contexto da reorganização das alianças para o próximo ciclo político e das negociações que envolvem a composição de forças no Congresso Nacional.