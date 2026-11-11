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Brasil

PSB reúne diretório nacional nesta quinta para discutir federação

Convocada por João Campos, reunião terá na pauta a possibilidade de incorporação de outras legendas

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 10h30
Homem de camisa azul clara sorri e gesticula com a mão direita para cima enquanto fala ao microfone, em um palco iluminado por luzes azuis. Ao seu lado, outros homens e uma mulher aplaudem.
EXIGÊNCIA - João Campos: o cacique do PSB quer chefiar ministério de peso  (Thiago Lemos/.)
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O PSB reunirá seu diretório nacional nesta quinta-feira, em Brasília, para discutir a formação de uma federação partidária e a possibilidade de incorporação de outras legendas. O encontro foi convocado pelo presidente nacional da sigla, João Campos, e está marcado para as 14h, na sede do partido.

A formação de uma federação permitiria ao PSB estabelecer uma aliança formal com outra ou outras siglas, que passariam a atuar de maneira unificada por pelo menos quatro anos, embora preservassem suas estruturas partidárias. Já a incorporação representaria a absorção de uma legenda por outra, com consequências para a organização interna e a representação parlamentar.

Além das duas possibilidades, os integrantes do Diretório Nacional farão uma análise da conjuntura política brasileira. A discussão ocorre no contexto da reorganização das alianças para o próximo ciclo político e das negociações que envolvem a composição de forças no Congresso Nacional.

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