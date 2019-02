PSB promete indenizar famílias de vítimas de acidente

1. Local do acidente envolvendo Eduardo Campos zoom_out_map 1 /21 Local do acidente envolvendo Eduardo Campos (Paulo Whitaker/Reuters) Local do acidente envolvendo Eduardo Campos

O coordenador do comitê financeiro da campanha presidencial do PSB, Márcio França, afirmou que os familiares das vítimas da queda do jato Cessna, que era utilizado pela campanha de Eduardo Campos, serão indenizadas – além do ex-governador de Pernambuco, quatro assessores e dois pilotos morreram. Dezenas de moradores de Santos, no litoral paulista, onde o jato caiu, sofreram ferimentos e outras tiveram de sair de suas casas.

“O pagamento da indenização será feito ou pelo seguro do avião ou pelo próprio PSB”, disse França, que concorre a vice na chapa do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB).

Nesta quarta-feira, o advogado Antonio Campos, irmão do ex-governador, visitou as famílias cujas casas foram atingidas pelo acidente aéreo de 13 de agosto. Antonio disse que é importante descobrir quem são os donos da aeronave para que o processo de responsabilização seja feito. Ele se colocou à disposição para ajudar os donos dos imóveis a buscar o ressarcimento dos prejuízos. “Vamos juntar esforços para trabalhar no sentido de reparar os danos das seis casas”, afirmou.

No papel, o jato pertence à AF Andrade, empresa de Ribeirão Preto (SP), que está em recuperação judicial. De acordo com o PSB, o avião era de dois empresários e tinha sido locado para a campanha presidencial – as despesas, entretanto, não foram declaradas à Justiça Eleitoral até agora. A Polícia Federal investiga se a aeronave foi comprada com dinheiro de caixa dois empresarial ou do próprio PSB.

“O Eduardo Campos contratou a aeronave e voou nela. Não sei se o contrato foi oneroso ou não. Isso nós vamos apurar”, disse França. “Essa montanha vai parir um rato, tenho certeza disso.”

(Com Estadão Conteúdo)