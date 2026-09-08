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Brasil

Próximo feriado nacional pós-7 de Setembro será prolongado: saiba quando cai e veja as outras folgas de 2026

Calendário ainda terá cinco feriados nacionais no ano

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 05h30
Calendário
 (Veja/VEJA)
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Próximo feriado nacional pós-7 de Setembro será prolongado: saiba quando cai e veja as outras folgas de 2026 Priorizar nos meus resultados Google

Após o feriado desta segunda-feira, 7, da Independência do Brasil, o próximo feriado nacional de 2026 será o Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro. Neste ano, a comemoração cairá em uma segunda-feira, formando um fim de semana prolongado em todo o país.

Depois de 12 de outubro, o calendário nacional ainda terá outras quatro datas de descanso. As folgas estarão distribuídas entre novembro e dezembro.

O primeiro será Finados, em 2 de novembro, uma segunda-feira. Na sequência, a Proclamação da República será comemorada no dia 15, um domingo. O mês terá ainda o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, uma sexta-feira. Com isso, a data também proporcionará um fim de semana prolongado.

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O calendário de feriados nacionais de 2026 será encerrado com o Natal, em 25 de dezembro, igualmente uma sexta-feira. Será a última folga nacional do ano e mais uma oportunidade de descanso prolongado.

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Próximos feriados nacionais de 2026:

  • 12 de outubro, segunda-feira: Nossa Senhora Aparecida;
  • 2 de novembro, segunda-feira: Finados;
  • 15 de novembro, domingo: Proclamação da República;
  • 20 de novembro, sexta-feira: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;
  • 25 de dezembro, sexta-feira: Natal.

Quais são os próximos pontos facultativos?

Além dos feriados nacionais, o calendário de 2026 ainda prevê três pontos facultativos. O primeiro será o Dia do Servidor Público federal, em 28 de outubro, uma quarta-feira.

Também haverá expediente facultativo depois das 13 horas nas vésperas do Natal e do Ano Novo, ambas em uma quinta-feira.

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  • 28 de outubro, quarta-feira: Dia do Servidor Público federal;
  • 24 de dezembro, quinta-feira: véspera do Natal, após as 13 horas;
  • 31 de dezembro, quinta-feira: véspera do Ano Novo, após as 13 horas.

Qual é a diferença entre feriado e ponto facultativo?

O feriado nacional é estabelecido por lei federal e, como regra, suspende a jornada de trabalho em todo o país. Há exceções para atividades essenciais e setores autorizados a funcionar. Quando o empregado trabalha na data, normalmente tem direito a compensação ou pagamento em dobro, conforme a legislação e os acordos coletivos.

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O ponto facultativo, por outro lado, representa uma dispensa determinada pelo governo federal para órgãos e servidores públicos federais. A decisão não obriga empresas privadas, governos estaduais ou prefeituras a interromperem suas atividades. Cada administração ou empregador pode definir se adere à pausa ou mantém o expediente normal.

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