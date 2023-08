Proximidade com Bolsonaro levou militar a ignorar normas

Os militares, apesar de conhecerem as restrições da Legislação sobre o comércio de presentes, optaram por ignorá-las. Norma de pleno conhecimento das Forças Armadas indicam que os acervos documentais privados dos presidentes da República fazem parte do patrimônio cultural brasileiro e são declarados de interesse público. Portanto, sujeitos a restrições, entre elas a vedação de que sejam vendidos ao exterior sem que a União se manifeste.

A relação entre entre Mauro Cid Filho, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que, de acordo com as investigações, fo um dos que ignorou os rigores das normas militares ao negociar as joias recebidas por Bolsonaro, é antiga. O general Mauro Lorena Cid, pai do assessor do ex-presidente, é amigo de Bolsonaro. Seu filho mantinha uma relação quase familiar com o ex-mandatário, forjada no Exército. Frequentava e tinha quarto no Alvorada.

O rosto do general Mauro Lorena Cid foi identificado pela Polícia Federal no reflexo de foto que teria sido usada para negociar a venda das esculturas recebidas por Bolsonaro, como presidente.