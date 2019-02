Protesto bloqueia Rodovia Cônego Domênico Rangoni

Um grupo de 100 manifestantes bloqueia totalmente a Rodovia Cônego Domênico Rangoni, na altura no quilômetro 268, no sentido Guarujá, desde as 6h30 desta segunda-feira. Segundo a Ecovias, empresa que administra a via, há congestionamento do quilômetro 274 ao 268, na altura de Cubatão. A Avenida Padre Manoel da Nóbrega tem trânsito do quilômetro 274 ao 270.

Segundo a Polícia Militar, o protesto é contra a remoção de famílias do bairro Vila Caique, em Cubatão, em uma reintegração de posse. Os manifestantes afirmam que o local é reivindicam uma audiência com a prefeitura para tratar do assunto. O grupo ateou fogo em madeiras e montou uma barricada para impedir a passagem dos veículos. A prefeitura enviou representantes para tentar uma negociação.

A Rodovia Anchieta sofre com os reflexos da interdição e apresenta lentidão do quilômetro 35 ao 55, no sentido litoral, e do quilômetro 63 ao 55, no sentido capital. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes apresentam boas condições de tráfego em ambos os sentidos.

(Atualizada às 11h50)