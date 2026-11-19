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Após passar pelo Senado, o projeto de ajuste fiscal do governo Lula será votado pela Câmara na próxima segunda-feira, 23. A proposta revê gastos e pode abrir até 56 bilhões de reais no orçamento, mas enfrenta resistências do setor produtivo. Confira os bastidores e os principais pontos da votação.

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O projeto de ajuste fiscal proposta pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será analisado no retorno do feriado, na próxima segunda-feira, 23, na Câmara dos Deputados. O projeto foi aprovado no Senado Federal na quarta-feira, 18. “Conversei com o relator, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), para que ele publique o parecer o mais rápido possível. Entendemos que esse pacote representa o primeiro passo. Nós precisamos garantir um ajuste econômico e fiscal mais robusto para o país, para que tenhamos um ambiente saudável e condições de continuar protegendo socialmente quem mais precisa”, afirmou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Nesta quinta-feira, 19, a Câmara dos Deputados informou que a sessão extraordinária para analises da urgência e, consequentemente da proposta, serão realizadas na segunda-feira, a partir das 18h. “Para termos um ambiente econômico saudável, precisamos garantir um ajuste fiscal mais robusto para o nosso país. Para que tenhamos a condição de continuar protegendo socialmente as famílias que mais precisam”, disse Motta.

O projeto de ajuste fiscal reduz desonerações, revê gastos e altera regras orçamentárias para elevar o espaço fiscal do orçamento no ano que vem. A estimativa do governo é de que as medidas devem abrir um espaço de até 56 bilhões de reais no orçamento de 2027. Apresentado na semana passada pela equipe econômica do governo, o texto-base do projeto já tinha sido aprovado no plenário do Senado na quinta-feira, 12, por 45 votos a 31, mas ficou faltando a apreciação dos chamados destaques, que são pedidos de mudança de pontos da proposta que os parlamentares pedem para ser discutidos e votados à parte.

Três dos quatro destaques originalmente apresentados foram rejeitados na votação pelos senadores, incluindo um dos pontos polêmicos do texto original, que limita o uso de créditos tributários pelas empresas e, de acordo com entidades empresariais, deve aumentar os custos de operação. O requerimento para retirar esta cláusula foi negado, e a nova regra proposta, mantida.

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Criticada pelo setor produtivo, trata-se de uma das principais apostas de economia do governo, com um ganho de receita previsto entre 12,8 bilhões e 18,3 bilhões de reais no ano que vem. É cerca de um terço do valor total do pacote. O destaque acatado pelos senadores diz respeito a repasses da União aos estados e municípios previstos pela Lei Kandir, que seriam reduzidos de 4 bilhões para 1 bilhão de reais ao ano até 2030 e teriam a diferença paga em parcelas depois até 2037. Sob pressão dos governadores e prefeitos e em uma negociação com os líderes da oposição, a versão final ampliou de 1 bilhão para 2 bilhões de reais os repasses anuais até 2030.