Projeto vai oferecer capacitação profissional para pessoas em situação de rua no Rio

O Sefras – Ação Social Franciscana vai lançar uma iniciativa para atender cerca de duas mil pessoas em situação de rua no centro do Rio de Janeiro. A ideia é promover, ao longo dos próximos três anos, ações de acolhimento, qualificação profissional, inclusão produtiva e acesso a direitos.

Batizado de Trilhas da Autonomia – Das Ruas para a Cidadania, o projeto será realizado em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

As primeiras turmas, com 10 vagas em cada, começam em agosto e oferecerão capacitação para ocupações do setor de serviços, como auxiliar de cozinha, cozinheiro e garçom. Em setembro, serão abertas mais dez vagas para o curso de panificação básica.

O lançamento da iniciativa ocorre em um contexto de crescimento da população em situação de rua na cidade. De acordo com o censo mais recente da Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2025 havia 8. 195 pessoas sem moradia, um aumento de 4,2% em relação ao levantamento anterior.

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O Centro da Cidade, foco de atuação do projeto, concentra o maior contingente, com 1. 330 pessoas abordadas, seguido por bairros da Zona Sul, como Botafogo (495) e Copacabana (359).