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Brasil

Projeto vai oferecer capacitação profissional para pessoas em situação de rua no Rio

Iniciativa prevê atender duas mil pessoas durante três anos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 16h30
Um grupo de 19 pessoas, a maioria homens, posa sorrindo em um ambiente interno. Alguns estão de pé, outros agachados, e muitos fazem sinal de positivo ou hang loose. Ao fundo, uma parede colorida com a palavra FRATERNIDADE e um desenho do globo terrestre, além de um painel com um tronco de árvore e mãos coloridas. O piso é branco e quadriculado
Participantes de ação do Sefras – Ação Social Franciscana (,/Divulgação)
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O Sefras – Ação Social Franciscana vai lançar uma iniciativa para atender cerca de duas mil pessoas em situação de rua no centro do Rio de Janeiro. A ideia é promover, ao longo dos próximos três anos, ações de acolhimento, qualificação profissional, inclusão produtiva e acesso a direitos.

Batizado de Trilhas da Autonomia – Das Ruas para a Cidadania, o projeto será realizado em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

As primeiras turmas, com 10 vagas em cada, começam em agosto e oferecerão capacitação para ocupações do setor de serviços, como auxiliar de cozinha, cozinheiro e garçom. Em setembro, serão abertas mais dez vagas para o curso de panificação básica.

O lançamento da iniciativa ocorre em um contexto de crescimento da população em situação de rua na cidade. De acordo com o censo mais recente da Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2025 havia 8. 195 pessoas sem moradia, um aumento de 4,2% em relação ao levantamento anterior.

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O Centro da Cidade, foco de atuação do projeto, concentra o maior contingente, com 1. 330 pessoas abordadas, seguido por bairros da Zona Sul, como Botafogo (495) e Copacabana (359).

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