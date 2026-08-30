Projeto quer reunir coral de mil vozes para cantar sucesso da banda Roupa Nova no RS

O governo Lula autorizou recentemente o Instituto Bigfer a captar, via Lei Rouanet, cerca de 200.000 reais para a realização de um curioso projeto musical em Farroupilha, no Rio Grande do Sul.

A ideia é reunir 1.000 pessoas em torno de uma “experiência musical coletiva de canto coral”.

Batizado de “Vozes que Semeiam o Futuro”, o projeto fará uma apresentação da canção A Paz, da banda Roupa Nova.

“A ação contará com a participação de corais da cidade e de pessoas interessadas, por meio de inscrições abertas, culminando em uma apresentação gratuita”, diz o projeto.

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Com mais de 20 milhões de discos vendidos, 38 álbuns lançados e 35 temas de novelas no currículo, Roupa Nova é um dos maiores ícones da música brasileira. Há 45 anos, a banda encanta gerações com sucessos que atravessam o tempo.