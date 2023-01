Projeto promove educação sobre saúde nas escolas públicas de 66 municípios

O Hospital Albert Einstein junto aos ministérios da Saúde e da Educação, promove a implementação do EducaSUS para 66 municípios no estado de São Paulo, a começar em janeiro de 2023. O projeto, que foi estruturado de maneira piloto em 2019, visa fortalecer hábitos de saúde na educação de crianças e adolescentes, com foco na higiene, alimentação e prática de atividades físicas. Resultados pregressos mostram mudanças positivas nas rotinas dos participantes. Após cinco meses do teste, as crianças aumentaram a frequência com que lavam as mãos em 25%, passaram a usar mais sabonete (28%) e escovaram mais os dentes – aumento de 44%. O EducaSUS é uma iniciativa liderada pelo Einstein dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde.

Soraya Souza Cruz, coordenadora da iniciativa, defende que as medidas educacionais impactam no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica dos municípios e nos indicadores de saúde infantil, mas que, para isso, precisa ser aplicado de forma sistemática em toda rede escolar. “Crianças saudáveis aprendem mais, e, quando associamos outras possibilidades de aprendizado, isso fortalece o vínculo com o ambiente escolar. As atividades foram desenvolvidas de acordo com a idade e interesse das crianças, para mantermos o engajamento durante a execução”, explica a psicóloga.