Projeções em seis capitais pressionam por fim da escala 6×1 e a favor de veto a bets
Campanha 'Vida em Conta' reúne mais de 130 economistas e dezenas de entidades em ação que traduz pautas tributárias e trabalhistas para o cotidiano
A campanha Vida em Conta vai projetar, na noite desta quarta-feira (30), propostas econômicas em fachadas e pontos de grande circulação em seis capitais brasileiras: Belém, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.
A iniciativa, que utiliza o lema “A Conta é”, visa traduzir debates considerados complexos em equações visuais. As mensagens destacam demandas centrais para a qualidade de vida da população, o que inclui o fim da escala de trabalho 6×1, o banimento das apostas esportivas no país, a taxação dos super-ricos e a garantia de salários mais dignos aos brasileiros.
Articulada por organizações como a plataforma CIPÓ e o Transforma, a ação reúne em torno de 130 economistas e mais de 60 entidades da sociedade civil, conectando a macroeconomia à realidade cotidiana dos trabalhadores.
As intervenções serão realizadas entre 19h e 21h.