Projeções em seis capitais pressionam por fim da escala 6×1 e a favor de veto a bets

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A campanha “Vida em Conta” projetará propostas econômicas em fachadas de seis capitais nesta quarta-feira, dia 30. Com o lema “A Conta é”, a iniciativa visa traduzir debates complexos em equações visuais, destacando demandas como o fim da escala 6×1, taxação de super-ricos e salários dignos. A ação, articulada por CIPÓ e Transforma, reúne mais de 130 economistas e 60 entidades para conectar macroeconomia à realidade dos trabalhadores.

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A campanha Vida em Conta vai projetar, na noite desta quarta-feira (30), propostas econômicas em fachadas e pontos de grande circulação em seis capitais brasileiras: Belém, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

A iniciativa, que utiliza o lema “A Conta é”, visa traduzir debates considerados complexos em equações visuais. As mensagens destacam demandas centrais para a qualidade de vida da população, o que inclui o fim da escala de trabalho 6×1, o banimento das apostas esportivas no país, a taxação dos super-ricos e a garantia de salários mais dignos aos brasileiros.

Articulada por organizações como a plataforma CIPÓ e o Transforma, a ação reúne em torno de 130 economistas e mais de 60 entidades da sociedade civil, conectando a macroeconomia à realidade cotidiana dos trabalhadores.

As intervenções serão realizadas entre 19h e 21h.