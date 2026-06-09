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Brasil

Programa oferece bolsas para pesquisas de campo envolvendo meio ambiente

Iniciativa do Funbio vai destinar até 2 milhões de reais para projetos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 12h30
Pássaro pequeno com peito amarelo claro e dorso marrom, cabeça preta com listras brancas, empoleirado em um galho fino, em meio a vegetação verde e seca
Projetos devem envolver temas como conservação da fauna e flora e recuperação de paisagens degradadas (Myrella Bernardes/Divulgação)
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O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) abriu as inscrições para a 9ª edição do programa Bolsas Funbio – Conservando o Futuro, que vai destinar até 2 milhões de reais para bolsistas.

A iniciativa vai apoiar pesquisas aplicadas de campo em programas de mestrado e doutorado Os valores são destinados a despesas com deslocamentos, hospedagem, equipamentos e atividades de campo.

Os projetos devem seguir uma entre cinco linhas: conservação, manejo e uso sustentável de fauna e flora; recuperação de paisagens e áreas degradadas; gestão territorial para a proteção da biodiversidade; mudanças climáticas e conservação da biodiversidade; sustentabilidade e saberes ambientais da cultura indígena aplicados à conservação da biodiversidade.

O programa já beneficiou, em edições passadas, mais de 200 estudantes de 58 instituições com projetos em todos os biomas do país.

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As inscrições podem ser feitas aqui, até o dia 30 de julho.

O projeto conta com parceria do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF)

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