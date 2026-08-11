Professor é atacado a facadas por aluno de 15 anos em escola no Rio
Adolescente foi contido por colegas de turma
Um professor foi atacado a facadas por um aluno de 15 anos dentro da Escola Municipal Orsina da Fonseca, na Tijuca, zona norte do Rio, na noite da última segunda-feira, 10. Segundo a Polícia Militar, o adolescente foi responsável pela agressão e acabou contido por outros estudantes.
O professor foi atendido inicialmente pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a uma unidade de saúde. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, ele teve apenas escoriações superficiais, enquanto o adolescente sofreu um trauma leve na cabeça e um ferimento na mão direita. O aluno foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Os dois já receberam alta.
O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira), que investiga as circunstâncias do ataque e deve ouvir os envolvidos. O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.