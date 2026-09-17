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Professor é agredido por alunos durante partida de futebol em colégio particular no Rio

Briga começou após o docente, que atuava como árbitro, marcar uma falta

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 15h10
Grupo de adolescentes com rostos borrados se aglomeram, alguns com as mãos levantadas, em uma briga ou confusão. Ao fundo, vegetação e um prédio, com uma tela de proteção verde em primeiro plano
Professor agredido: confusão teria começado por causa de uma falta marcada durante partida de futebol  (X/Reprodução)
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Professor é agredido por alunos durante partida de futebol em colégio particular no Rio Priorizar nos meus resultados Google

Um professor de educação física foi agredido por estudantes durante uma partida de futebol realizada na última terça-feira, 15, em um torneio interclasses de um colégio particular na Taquara, na zona sudoeste do Rio. O docente participava do jogo como árbitro e, segundo relatos de testemunhas, a confusão teve início depois que ele marcou uma falta.

A decisão provocou a reação de um grupo de alunos, que passou a contestar a arbitragem. A discussão aumentou de intensidade e terminou em uma briga, na qual o professor foi agredido. A escola informou que os estudantes envolvidos foram suspensos e que o episódio foi encaminhado ao Conselho Tutelar.

O caso é acompanhado pelas autoridades. A Secretaria Municipal de Assistência Social confirmou que monitora a situação, mas não divulgou detalhes por se tratar de menores de idade. A investigação está sob responsabilidade da 32ª DP (Taquara), que apura as circunstâncias da agressão.

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