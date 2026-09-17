Professor é agredido por alunos durante partida de futebol em colégio particular no Rio

Um professor de educação física foi agredido por estudantes durante uma partida de futebol realizada na última terça-feira, 15, em um torneio interclasses de um colégio particular na Taquara, na zona sudoeste do Rio. O docente participava do jogo como árbitro e, segundo relatos de testemunhas, a confusão teve início depois que ele marcou uma falta.

A decisão provocou a reação de um grupo de alunos, que passou a contestar a arbitragem. A discussão aumentou de intensidade e terminou em uma briga, na qual o professor foi agredido. A escola informou que os estudantes envolvidos foram suspensos e que o episódio foi encaminhado ao Conselho Tutelar.

O caso é acompanhado pelas autoridades. A Secretaria Municipal de Assistência Social confirmou que monitora a situação, mas não divulgou detalhes por se tratar de menores de idade. A investigação está sob responsabilidade da 32ª DP (Taquara), que apura as circunstâncias da agressão.