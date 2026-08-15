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Produtora de filmes aclamados no cinema brasileiro lança livro para guiar novos talentos

Produtora Executiva de 'Central do Brasil' e 'Cidade de Deus' reúne em livro a experiência de toda uma vida produzindo cinema no país

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 18h01
FENÔMENO - Zé Pequeno (Leandro Firmino) no filme: da favela ao Oscar
FENÔMENO - Zé Pequeno (Leandro Firmino) no filme: da favela ao Oscar (Imagem Filmes/.)
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Depois de atuar como produtora de filmes como Central do Brasil, Cidade de Deus e Lavoura Arcaica, Elisa Tolomelli reúne pela primeira vez em livro o método de produção executiva que desenvolveu ao longo de décadas no audiovisual.

Em Cinema na Prática – O Método Elisa Tolomelli de Produção Executiva, Elisa parte de uma questão que também encontra em seus cursos de formação de produtores: a distância entre sonhar em fazer cinema e saber, efetivamente, transformar um roteiro em uma filmagem possível.

A obra aborda planejamento, orçamento, logística, negociação, gestão de equipes e inteligência emocional, sistematizando o raciocínio estratégico necessário para que o produtor executivo consiga resolver qualquer desafio que apareça em seus projetos.

A publicação tem prefácio do professor Luiz Dantas, do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da ECA-USP, que destaca justamente a dificuldade de encontrar bibliografia que aproxime a formação acadêmica da realidade cotidiana de uma filmagem.

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Elisa foi diretora comercial da RioFilme e fundou a EH! Filmes. Ela produziu mais de 40 projetos, entre filmes e séries. Desde 2011, atua na formação de novos profissionais do audiovisual.

Capa do livro Cinema na Prática de Elisa Tolomelli. A autora, loira de cabelos ondulados e brincos prateados, sorri para a câmera. À direita, uma tira de filme com cinco fotos em tons de roxo mostram a autora em diferentes momentos de sua carreira no cinema, como operando uma câmera e segurando uma claquete. O fundo é roxo e a base é vermelha
(./Divulgação)
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