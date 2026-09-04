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Brasil

Produtora de ‘Dark Horse’ envia à PF conjunto de 25 mil documentos sobre gastos do filme

Material, segundo interlocutores da defesa, vai comprovar que todos os recursos destinados ao filme no Brasil foram investidos corretamente

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 18h38 | Atualizado em 4 set 2026, 20h35
Jim Caviezel como Jair Bolsonaro em 'Dark Horse'
O ator Jim Caviezel interpreta Jair Bolsonaro em 'Dark Horse' (//Divulgação)
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Produtora de ‘Dark Horse’ envia à PF conjunto de 25 mil documentos sobre gastos do filme Priorizar nos meus resultados Google

Dona da produtora que fez o filme sobre Jair Bolsonaro, Karina Gama, dona da Go Up Entertainment, entregou há pouco a investigadores da Polícia Federal um calhamaço de 25.000 páginas de documentos que relatam os gastos com a produção cinematográfica no braço brasileiro do projeto.

O inventário, segundo interlocutores da apuração, inclui contratos, notas fiscais e comprovantes bancários de “manifesto interesse público”.

Diante de tantas notícias vazadas sobre suspeitas envolvendo a produção Dark Horse, a defesa de Karina adotou a postura de “total transparência e publicidade de todos os procedimentos e elementos”.

A apresentação da prestação de contas é o primeiro passo nesse caminho e permitirá aos investigadores atestar, segundo interlocutores da produtora, que todos os recursos destinados ao trabalho no Brasil foram investidos no filme e devidamente detalhados na prestação de contas.

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As informações foram solicitadas em agosto pelos investigadores que tocam o caso que tramita no gabinete do ministro André Mendonça, no STF.

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