Produtora de ‘Dark Horse’ envia à PF conjunto de 25 mil documentos sobre gastos do filme

Dona da produtora que fez o filme sobre Jair Bolsonaro, Karina Gama, dona da Go Up Entertainment, entregou há pouco a investigadores da Polícia Federal um calhamaço de 25.000 páginas de documentos que relatam os gastos com a produção cinematográfica no braço brasileiro do projeto.

O inventário, segundo interlocutores da apuração, inclui contratos, notas fiscais e comprovantes bancários de “manifesto interesse público”.

Diante de tantas notícias vazadas sobre suspeitas envolvendo a produção Dark Horse, a defesa de Karina adotou a postura de “total transparência e publicidade de todos os procedimentos e elementos”.

A apresentação da prestação de contas é o primeiro passo nesse caminho e permitirá aos investigadores atestar, segundo interlocutores da produtora, que todos os recursos destinados ao trabalho no Brasil foram investidos no filme e devidamente detalhados na prestação de contas.

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As informações foram solicitadas em agosto pelos investigadores que tocam o caso que tramita no gabinete do ministro André Mendonça, no STF.

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