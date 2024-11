Produtor multado por trabalho infantil ganha prêmio de ‘melhor café do Brasil’

Um lote de café da Bioma Café, produtora do Cerrado Mineiro, foi eleito o melhor da etapa brasileira da Cup of Excellence no último sábado, 2. No entanto, o produtor Marcelo Assis Nogueira, um dos gerentes da empresa, já havia sido autuado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em 2022 por manter três adolescentes colhendo café em condições irregulares, além de cometer outras onze infrações trabalhistas, conforme publicou a Repórter Brasil.

As denúncias apontam que as condições de trabalho na Fazenda Olhos D’Água, comprada por Nogueira em 2016, feriam a dignidade dos trabalhadores, que atuavam sem registro formal, faziam refeições no chão e não recebiam equipamentos de proteção.

Apesar das acusações, a Bioma Café e sua defesa argumentam que a fiscalização ocorreu em uma propriedade associada ao produtor, sem vínculo direto com a corporação. Após o caso, a empresa declarou ter redobrado a atenção para o cumprimento das normas trabalhistas. O produtor contestou as autuações por trabalho infantil e por não registrar temporários, alegando que as denúncias foram baseadas em depoimentos e que os trabalhadores não foram efetivamente flagrados pelos fiscais em atividade.