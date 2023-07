Procurador-geral do MPRJ diz que pode haver mais delações no caso Marielle

O procurador-geral de Justiça do Rio, Luciano Mattos, afirmou, na noite de ontem, que a delação feita por Élcio de Queiroz no caso Marielle abre caminho para “outras possibilidades de delação no caso”. Entre os alvos de possíveis novos acordos, ele citou, inclusive, Ronnie Lessa, preso suspeito de efetuar os disparos que atingiram a ex-vereadora e seu motorista, Anderson Gomes. Conforme Mattos, o depoimento de Queiroz foi importante para promover “um leque de opções para permitir que as investigações avancem”.

O procurador-geral de Justiça disse ainda que as contrapartidas dadas a Queiroz por sua delação foram “muito adequadas”, mas negou que a retirada de seu julgamento do Tribunal do Júri tenha feito parte desse acordo. Tal informação vinha sendo noticiada, o que chegou a causar debate sobre a constitucionalidade da medida.

“Cumprimos uma importante etapa, avançamos ainda mais na nossa busca incessante para esclarecimento de todos os envolvidos nesse grave crime. Essa delação promove um leque de opções para permitir que as investigações avancem. É o grande elemento neste estágio da investigação. As equipes seguirão trabalhando diuturnamente para checar as informações e encontrar novas, inclusive para chegar ao mandante”, disse Mattos.

Ainda de acordo com o procurador-geral de Justiça, de fato uma parte da delação de Queiroz segue sob sigilo, e há ainda pontos a serem aprofundados nas investigações da polícia. Sobre a possibilidade de um acordo de delação com Ronnie Lessa, Mattos explicou que o caminho se abre neste momento, mas que, até então, “em termos reais de tratativas”, ainda não houve esse contato com o ex-policial. Segundo o advogado de Lessa, no entanto, seu cliente já chegou a ser pressionado a fazer o acordo, mas manteve a posição de que, se não participou do crime, não há o que delatar.

