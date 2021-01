Procon-SP e polícia investigam venda de vacina falsa em site

Na terça-fera, 5, o Procon realizou um alerta sobre a venda de vacinas contra o coronavírus em um site. Dez doses da CoronaVac estavam sendo ofertadas por 98 reais. As denúncias do golpe foram feitas pela população, por meio das redes sociais.

“As pessoas, diante da grave situação que estamos vivendo, adquirem essas vacinas que, obviamente, não serão entregues. Trata-se de um golpe, de uma empresa que não existe, que abusa do medo e insegurança dos cidadãos. Isso é crime e o Procon-SP vai atuar junto com a Polícia Civil”, afirma o diretor executivo do órgão, Fernando Capez,

O Procon-SP enviou um equipe de fiscalização para realizar buscas em um endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, na Vila Olímpia, em São Paulo, que era citado no site e constatou que a empresa não existia. A continuidade da investigação ficará a cargo da Divisão de Crimes contra o Consumidor da Polícia Civil.

No Brasil, até o momento, nenhuma vacina contra o coronavírus está disponível no SUS (Sistema Único de Saúde) ou em laboratórios particulares. A recomendação do Procon-SP é denunciar esses tipos de anúncios pelas redes sociais ou pelo site do órgão (www.procon.sp.gov.br).