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Brasil

Procon-RJ encontrou irregularidades em quase metade dos postos de gasolina fiscalizados em 2026

Investigações indicam que estabelecimentos fraudulentos podem estar conectados ao crime organizado.

Por Gustavo Villela 27 jul 2026, 16h04
Posto de gasolina - combustível - combustíveis
 (Fabio Teixeira/Anadolu via/Getty Images)
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O Procon-RJ autuou quase metade dos postos que fiscalizou em 2026, e interditou cerca de um quarto deles. Dos 71 locais vistoriados pelo órgão, 33 foram autuados e 18 interditados. A fiscalização ocorre em meio ao aumento de investigações que apontam a infiltração do crime organizado no mercado de combustível.

A maior parte dos estabelecimentos fiscalizados está na Região Metropolitana, com 27 postos autuados e 17 interditados. Na Região dos Lagos, dez postos foram alvo da operação e dois acabaram autuados. Na Costa Verde, sete estabelecimentos foram fiscalizados e dois autuados. Já na Região Serrana, cinco postos passaram pela fiscalização, dos quais dois foram autuados e um interditado.

Em 2025, o índice seguiu a mesma tendência. Setenta dos 129 locais fiscalizados foram autuados, o correspondente a 54%. Manipulação das bombas, obstrução de fiscalização e publicidade enganosa estão entre as fraudes mais encontradas.

Investigações em andamento da Polícia Federal (PF) sugerem o envolvimento do crime organizado, uma vez que o mercado de combustível é vulnerável a diversos tipos de ação criminosa. Além da manipulação de bombas e do sequestro de cargas, postos podem ser utilizados para lavagem de dinheiro devido à alta circulação de valores em espécie.

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No início de julho, o Ministério da Justiça e Segurança Pública reuniu órgãos estaduais  para discutir a questão. “O crime obtém um retorno maior com combustíveis do que com o tráfico de cocaína”, afirmou na ocasião Emerson Kapaz, presidente do Instituto Combustível Legal (ICL). Investigações em andamento da PF acompanham mais de R$40 bilhões em movimentações financeiras suspeitas ligadas a postos de gasolina.

 

 

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Combustível
Crime Organizado
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