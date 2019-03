Procon notifica camarote na Sapucaí e 10 quilos de carne são descartados

O Procon Carioca notificou o Camarote Vivant, na Marquês de Sapucaí, nesta segunda-feira, 4. Segundo o instituto de defesa do consumidor da Prefeitura do Rio de Janeiro, a ação se deu por falta de informação quanto a saída de emergência e lotação máxima e alimentos impróprios para consumo. Dez quilos de alimentos, entre carne e peixe, foram descartados.

Procurado, o camarote afirmou em nota que já providenciou a sinalização e o buffet contratado vai tomar providências quanto à comida. Segundo o camarote, o buffet é fornecido pela Sapucaí, e não há outra opção.

O Procon realizou, nos três primeiros dias de desfiles, 130 fiscalizações. Os estabelecimentos receberam uma primeira fiscalização educativa, com orientações sobre as normas de defesa do consumidor.