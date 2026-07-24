Prisão de aliado de Flávio Bolsonaro no Rio sofre reviravolta no STF

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, revogou as medidas cautelares impostas contra o ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União Brasil), que foi preso em flagrante há duas semanas, mas solto dias depois.

Moraes reconheceu que o fuzil encontrado com Canella — que motivou sua detenção — está registrado no nome de um policial militar que faz sua escolta.

Por isso, afirmou que não há mais motivos para a continuidade das obrigações que tinha imposta quando o político foi solto, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Canella é pré-candidato ao Senado, na mesma chapa que tem Douglas Ruas (PL) ao governo estadual. Os dois são apoiados pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Ele foi um dos alvos da sexta fase da Operação Unha e Carne, que mirou um esquema que usava postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio de Janeiro como plataforma de lavagem de dinheiro.

O grupo teria movimentado mais de 7,6 bilhões de reais nos últimos seis anos, conforme Relatório de Inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, enviado à PF.