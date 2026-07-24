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Brasil

Prisão de aliado de Flávio Bolsonaro no Rio sofre reviravolta no STF

Márcio Canella foi detido em flagrante há duas semanas com fuzil

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 10h53 | Atualizado em 24 jul 2026, 11h08
Homem de pele clara, barba e cabelo escuros, vestindo terno preto e gravata escura, em pé. Ao fundo, uma parede de madeira e duas bandeiras: a do Brasil à esquerda e outra branca e azul à direita
Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado no Rio (Rafael Wallace/Alerj/Divulgação)
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O ministro Alexandre de Moraes, do STF, revogou as medidas cautelares impostas contra o ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União Brasil), que foi preso em flagrante há duas semanas, mas solto dias depois.

Moraes reconheceu que o fuzil encontrado com Canella — que motivou sua detenção — está registrado no nome de um policial militar que faz sua escolta.

Por isso, afirmou que não há mais motivos para a continuidade das obrigações que tinha imposta quando o político foi solto, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Canella é pré-candidato ao Senado, na mesma chapa que tem Douglas Ruas (PL) ao governo estadual. Os dois são apoiados pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Ele foi um dos alvos da sexta fase da Operação Unha e Carne, que mirou um esquema que usava postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio de Janeiro como plataforma de lavagem de dinheiro.

O grupo teria movimentado mais de 7,6 bilhões de reais nos últimos seis anos, conforme Relatório de Inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, enviado à PF.

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