Princesa Mako, do Japão, celebra no Brasil 110 anos de imigração japonesa

Cumprindo uma agenda comemorativa dos 110 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses no país, a princesa Mako, da família imperial japonesa, esteve na Japan House São Paulo na manhã do domingo 22, onde conheceu as instalações da instituição ligada ao governo japonês e percorreu trecho da exposição em cartaz no local.

A princesa visitou acompanhada por Angela Hirata, conselheira especial e ex-presidente da Japan House, a mostra “Aromas e Sabores” que propõe uma imersão na cultura japonesa através dos sentidos.

Esta é a primeira vez que um integrante da realeza nipônica visita o centro cultural. Inaugurado em maio de 2017, ele é uma iniciativa do governo japonês para divulgar a cultura e a arte contemporâneas do país. São Paulo foi a primeira cidade a receber uma instituição do tipo. Los Angeles inaugurou uma no final de 2017 e Londres no início deste ano.

Princesa japonesa visita a Japan House em SP 1. Princesa japonesa Mako visita a Japan House em SP zoom_out_map 1 /4 A princesa japonesa Mako, neta mais velha do imperador Akihito e da imperatriz Michiko, visita a Japan House em São Paulo. A visita faz parte das cerimônias para marcar o 110º aniversário imigração japonesa no Brasil - 22/07/2018 (Nelson Almeida/AFP)

Visita

Neta do imperador Akihito e filha mais velha do príncipe Akishino, segundo na linha de sucessão imperial, Mako chegou a São Paulo no sábado 21, e já participou do Festival do Japão, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, onde viu apresentações de dança e músicas típicas. Também, visitou o Museu da Imigração Japonesa no Bairro da Liberdade.

A agenda segue para as cidades de Marília e Promissão e, amanhã, visita Cafelândia e Araçatuba.