Primeiro voo de repatriação do Líbano chega ao Brasil com 228 passageiros

O avião que a Força Aérea Brasileira (FAB) empregou na primeira escala da operação “Raízes do Cedro”, deflagrada pelo governo federal para repatriar brasileiros das zonas de conflito no Líbano, pousou neste domingo, 6, às 10h25 na Base Aérea de São Paulo (BASP), em Guarulhos (SP), com 228 passageiros e três animais domésticos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja receberam os recém-chegados logo no desembarque da aeronave KC-30, ainda na pista de pouso. No local, também há 35 profissionais das áreas de saúde, direitos humanos, assistência social e segurança para facilitar a chegada dos brasileiros que deixaram o Oriente Médio.

De acordo com o governo federal, o primeiro voo de repatriação priorizou mulheres, idosos e crianças, dez delas de colo. A organização da lista de passageiros que embarcaria na escala inicial da operação envolveu equipes do Itamaraty em Brasília e na embaixada do Brasil em Beirute, além da ação operacional da FAB.

Na tarde do sábado, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, telefonou ao embaixador brasileiro no Líbano, Tarcísio Costa, para agradecer pelo trabalho de sua equipe em Beirute no diálogo com a comunidade brasileira, de cerca de 20.000 pessoas, e no planejamento e organização da repatriação.

Cerca de 3.000 brasileiros no Líbano manifestaram interesse em voltar ao país em meio aos ataques aéreos e à invasão terrestre de Israel contra o Hezbollah. Diplomatas e funcionários da área consular apoiam a confecção das listas e conferem documentações.