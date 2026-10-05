⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Brasil

Primeiras-damas no Senado: as quatro esposas de políticos eleitas para 2027

Sem cargos eletivos no currículo, esposas de ex-governantes iniciarão suas trajetórias em um dos cargos mais poderosos da República

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 11h24
Quatro mulheres em close-up: Michelle Bolsonaro sorrindo e falando ao microfone; uma mulher de cabelos castanhos longos com expressão séria; uma mulher de cabelos pretos longos sorrindo; e uma mulher de cabelos castanhos claros sorrindo
Ex-primeiras-damas eleitas para o Senado em 2026: Michelle Bolsonaro (PL-DF), Gracinha Caiado (União-GO), Marina JHC (PSDB-AL) e Rayssa Furlan (Podemos-AP) (Divulgação/Divulgação)
Continua após publicidade
Primeiras-damas no Senado: as quatro esposas de políticos eleitas para 2027 Priorize VEJA no Google

Das doze mulheres eleitas para o Senado em 2026, quatro compartilham um traço pouco usual: são ex-primeiras-damas que, até vencer nas urnas no último domingo, 4, jamais haviam ocupado um cargo eletivo no poder público. Favorecidas pelo capital político de seus maridos, elas estrearão na política nacional em 2027 exercendo uma das funções mais poderosas da República.

Michelle Bolsonaro (PL-DF), esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, conquistou 938.496 votos em sua estreia nas urnas, tornando-se a senadora mais votada da história do Distrito Federal. Ela concorreu na chapa da governadora Celina Leão (PP), que venceu a disputa pela reeleição ao cargo no domingo.

Embora iniciante nas eleições, Michelle já era ampla conhecida do eleitorado por seu envolvimento direto nas articulações do clã Bolsonaro — seu lançamento oficial à política ocorreu em 2023, quando tornou-se a primeira presidente nacional do PL Mulher. Antes de se tornar primeira-dama do Brasil, ela trabalhou por quatro anos como assessora nos gabinetes de três deputados federais, incluindo do futuro marido.

Gracinha Caiado (União-GO), como é conhecida Maria das Graças Landim Caiado, é esposa do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e foi eleita com 1.458.522 votos, superando a votação do marido quando este conquistou um cargo no Senado em 2014. Desde junho de 2026, a ex-primeira-dama goiana é presidente da federação União Progressista (União-PP) em Goiás.

Siga
Continua após a publicidade

Estreante nas urnas, Gracinha é produtora rural e conheceu Ronaldo Caiado na década de 1980, durante uma reunião da União Democrática Ruralista (UDR), então recém-fundada pelo político goiano. Embora não tenha experiência em cargos eletivos, ela acompanhou o esposo durante sua trajetória como deputado federal, senador e governador.

Rayssa Furlan (Podemos-AP) é casada com Antônio Furlan (PSD), ex-prefeito de Macapá. Com 264.799 votos, a ex-primeira-dama da capital conquistou a cadeira no Senado em 2026 no mesmo pleito em que o marido elegeu-se governador do Amapá. Em 2022, Rayssa já havia se candidatado a senadora pelo MDB, mas ficou em segundo lugar na disputa.

Continua após a publicidade

A eleição do casal Furlan foi um duro baque para duas tradicionais forças políticas no Amapá: o senador Randolfe Rodrigues (PT), que perdeu a vaga para Rayssa e para o colega reeleito Lucas Barreto (PSD), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), aliado do governador Clécio Luís (União Brasil), derrotado na busca pela reeleição.

Marina JHC (PSDB-AL), nome eleitoral de Marina Antunes Candia e Figueiredo, é esposa de João Henrique Caldas (PSDB), ex-prefeito de Maceió, conhecido pela sigla JHC. Usando a alcunha do marido, a ex-primeira-dama do estado somou 926.860 votos e elegeu-se senadora, tendo como primeira suplente a sogra Eudócia Caldas (PSDB), senadora e mãe de JHC — este, por sua vez, foi vitorioso na corrida ao Executivo e será governador de Alagoas a partir de 2027.

Continua após a publicidade

Assim como no Amapá, a vitória eleitoral do “Casal JHC” em Alagoas frustrou os planos de um dos mais influentes caciques da política local: o senador Renan Calheiros (MDB), que perdeu a reeleição para Marina e para o rival Arthur Lira (PP), ex-presidente da Câmara. O filho do emedebista, o ex-ministro Renan Filho (MDB), concorreu ao governo de Alagoas, mas perdeu para JHC já no primeiro turno.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
João Henrique Caldas (JHC)
Maquiavel
Michelle Bolsonaro
Rayssa Furlan
Ronaldo Caiado
Senado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).