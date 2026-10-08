A primeira pesquisa Datafolha sobre a disputa entre Flávio e Lula no 2º turno

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Pesquisa Datafolha aponta Flávio Bolsonaro com 52% e Lula com 48% dos votos válidos no segundo turno de 2026. A sondagem, a primeira para esta fase do pleito, revela um cenário apertado e diferente do previsto para o primeiro turno, onde Flávio também superou as projeções e venceu. Entenda os detalhes.

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Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 8, mostra que o candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) tem 52% dos votos válidos no segundo turno das eleições 2026, enquanto o adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marca 48%, o que configura empate técnico no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Essa é a primeira sondagem feita pelo instituto de pesquisas para esta fase do pleito.

No cenário de votos totais, Flávio tem 49% das intenções de voto, e Lula surge com 45%, o que também representa empate técnico. Nesse recorte, ainda de acordo com os dados divulgados, 5% afirmam que irão votar em branco, nulo ou não irão votar. Já os que se dizem indecisos somam 1%.

O Datafolha ouviu 2.520 eleitores entre os dias 6 e 8 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. O levantamento BR-02949/2026 foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Resultados do 1º turno

A última pesquisa Datafolha, divulgada no dia 3 de outubro, um dia antes de os eleitores irem às urnas no 1º turno, apontava a liderança de Lula com 45% e Flávio com 42% dos votos válidos. Na ocasião, o instituto levantou que 13% dos entrevistados afirmaram que ainda poderiam mudar de voto. O resultado das urnas ao final da apuração no domingo, 4, mostrou que a maioria dos votos foi para o candidato do PL. Flávio venceu o primeiro turno com 47,03% (o que representa 56. 104. 503 votos). Já Lula terminou com 45,16% (53. 879. 538 votos).

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