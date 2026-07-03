Previsão do tempo no domingo, 5: saiba se vai chover na sua região durante o jogo do Brasil

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O jogo Brasil x Noruega, da Copa 2026, neste domingo às 17h, terá tempo firme na maior parte do país. Sul terá frio; Sudeste, temperaturas amenas (SP com sol); Centro-Oeste e interior do Nordeste, calor e baixa umidade. Chuvas isoladas no litoral nordestino, ES e Norte. Prepare-se para o clima da sua região!

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A maior parte do Brasil deverá acompanhar a partida entre Brasil e Noruega, no próximo domingo, 5 de julho, sem chuva. O jogo, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, começa às 17h, pelo horário de Brasília, quando o tempo firme deve predominar em grande parte do território nacional.

As condições meteorológicas, entretanto, serão diferentes entre as regiões. O Sul continuará sob a influência de uma massa de ar polar, enquanto áreas do Sudeste terão temperaturas amenas. No Centro-Oeste e no interior do Nordeste, a combinação de sol, calor e baixa umidade exigirá atenção dos torcedores que pretendem se reunir em locais abertos.

As maiores possibilidades de chuva estarão concentradas em pontos do Norte, no litoral do Nordeste e em áreas próximas ao litoral do Espírito Santo. Em São Paulo, a previsão indica um domingo com características de inverno, presença de sol, temperaturas amenas e tempo estável durante a partida.

A capital paulista deverá ter sol e temperaturas amenas ao longo da tarde. Segundo o Climatempo, não há expectativa de chuva durante Brasil x Noruega, e o tempo deve permanecer firme no horário da partida. O cenário será típico de inverno, favorecendo encontros em bares, restaurantes e espaços abertos. Apesar da estabilidade, a temperatura mais baixa pode aumentar a sensação de frio no fim da tarde e no começo da noite.

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Sul terá frio e muitas nuvens

O frio será o principal destaque nos três estados da Região Sul. Uma massa de ar polar continuará influenciando as temperaturas, inclusive durante a tarde, período em que os torcedores começarão a se reunir para acompanhar o jogo.

Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba deverão ter maior nebulosidade. Embora o céu possa permanecer mais fechado, o Climatempo não prevê chuva forte nem temporais nessas capitais durante a partida. A recomendação é usar roupas mais quentes, especialmente em encontros realizados ao ar livre.

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Sudeste terá tempo firme e temperaturas amenas

Além de São Paulo, o Rio de Janeiro não deverá registrar chuva durante o jogo. O céu, porém, poderá ficar mais encoberto, com temperaturas amenas ao longo da tarde.

Em Minas Gerais, a tendência também é de tempo firme no horário de Brasil x Noruega. No Espírito Santo, a maior atenção será necessária nas áreas próximas ao litoral, onde poderá chover durante o domingo.

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Centro-Oeste terá calor e baixa umidade

Campo Grande e outras cidades do sul de Mato Grosso do Sul deverão ter uma tarde agradável. Em Mato Grosso e Goiás, o sol forte predominará, acompanhado por calor e baixa umidade do ar.

No Distrito Federal, não há previsão de chuva. O sol aparece, mas as temperaturas deverão ficar mais contidas em comparação com outras áreas do Centro-Oeste. Em locais quentes e secos, a orientação é reforçar a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior aquecimento.

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Nordeste pode ter pancadas de chuva

São Luís e Fortaleza poderão registrar pancadas isoladas durante a tarde, com possibilidade de chuva pontualmente forte. Natal, João Pessoa e Recife também têm previsão de chuva ao longo do domingo.

Em Salvador, o céu deverá permanecer mais encoberto, e não estão descartadas pancadas passageiras. No interior nordestino, o cenário será diferente: calor intenso e baixa umidade do ar deverão predominar antes e durante o jogo.

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Norte terá instabilidade em Roraima e Amapá

Roraima e Amapá concentrarão as principais instabilidades da Região Norte, com possibilidade de chuva ao longo do domingo. Nas demais áreas, a chuva deverá atingir uma extensão menor em comparação com os pontos mais ao norte.

A orientação é acompanhar as atualizações da previsão ao longo do dia, principalmente para reuniões e eventos programados em locais descobertos.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 5:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 14°C / 25ºC

Brasília (DF): 15°C / 25°C

Curitiba (PR): 9°C / 19°C

Florianópolis (SC): 10°C / 18°C

Goiânia (GO): 17°C / 29°C

Manaus (AM): 24°C / 32°C

Porto Alegre (RS): 9°C / 17°C

Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 22°C

Salvador (BA): 22°C / 27°C

São Paulo (SP): 12°C / 20°C

Vai chover durante Brasil x Noruega?

Na maior parte do Brasil, a resposta é não. Às 17h, horário marcado para o início da partida, o tempo firme deverá predominar no Sul, em grande parte do Sudeste e no Centro-Oeste.

A chuva ficará mais concentrada no litoral do Nordeste, em áreas do Espírito Santo e em pontos do Norte, especialmente Roraima e Amapá. Já o frio será sentido com maior intensidade no Sul e em partes do Sudeste, enquanto o calor e a baixa umidade marcarão o Centro-Oeste e o interior nordestino.