Previsão do tempo no domingo, 5: saiba se vai chover na sua região durante o jogo do Brasil
A seleção brasileira enfrenta a Noruega às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa
A maior parte do Brasil deverá acompanhar a partida entre Brasil e Noruega, no próximo domingo, 5 de julho, sem chuva. O jogo, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, começa às 17h, pelo horário de Brasília, quando o tempo firme deve predominar em grande parte do território nacional.
As condições meteorológicas, entretanto, serão diferentes entre as regiões. O Sul continuará sob a influência de uma massa de ar polar, enquanto áreas do Sudeste terão temperaturas amenas. No Centro-Oeste e no interior do Nordeste, a combinação de sol, calor e baixa umidade exigirá atenção dos torcedores que pretendem se reunir em locais abertos.
As maiores possibilidades de chuva estarão concentradas em pontos do Norte, no litoral do Nordeste e em áreas próximas ao litoral do Espírito Santo. Em São Paulo, a previsão indica um domingo com características de inverno, presença de sol, temperaturas amenas e tempo estável durante a partida.
A capital paulista deverá ter sol e temperaturas amenas ao longo da tarde. Segundo o Climatempo, não há expectativa de chuva durante Brasil x Noruega, e o tempo deve permanecer firme no horário da partida. O cenário será típico de inverno, favorecendo encontros em bares, restaurantes e espaços abertos. Apesar da estabilidade, a temperatura mais baixa pode aumentar a sensação de frio no fim da tarde e no começo da noite.
Sul terá frio e muitas nuvens
O frio será o principal destaque nos três estados da Região Sul. Uma massa de ar polar continuará influenciando as temperaturas, inclusive durante a tarde, período em que os torcedores começarão a se reunir para acompanhar o jogo.
Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba deverão ter maior nebulosidade. Embora o céu possa permanecer mais fechado, o Climatempo não prevê chuva forte nem temporais nessas capitais durante a partida. A recomendação é usar roupas mais quentes, especialmente em encontros realizados ao ar livre.
Sudeste terá tempo firme e temperaturas amenas
Além de São Paulo, o Rio de Janeiro não deverá registrar chuva durante o jogo. O céu, porém, poderá ficar mais encoberto, com temperaturas amenas ao longo da tarde.
Em Minas Gerais, a tendência também é de tempo firme no horário de Brasil x Noruega. No Espírito Santo, a maior atenção será necessária nas áreas próximas ao litoral, onde poderá chover durante o domingo.
Centro-Oeste terá calor e baixa umidade
Campo Grande e outras cidades do sul de Mato Grosso do Sul deverão ter uma tarde agradável. Em Mato Grosso e Goiás, o sol forte predominará, acompanhado por calor e baixa umidade do ar.
No Distrito Federal, não há previsão de chuva. O sol aparece, mas as temperaturas deverão ficar mais contidas em comparação com outras áreas do Centro-Oeste. Em locais quentes e secos, a orientação é reforçar a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior aquecimento.
Nordeste pode ter pancadas de chuva
São Luís e Fortaleza poderão registrar pancadas isoladas durante a tarde, com possibilidade de chuva pontualmente forte. Natal, João Pessoa e Recife também têm previsão de chuva ao longo do domingo.
Em Salvador, o céu deverá permanecer mais encoberto, e não estão descartadas pancadas passageiras. No interior nordestino, o cenário será diferente: calor intenso e baixa umidade do ar deverão predominar antes e durante o jogo.
Norte terá instabilidade em Roraima e Amapá
Roraima e Amapá concentrarão as principais instabilidades da Região Norte, com possibilidade de chuva ao longo do domingo. Nas demais áreas, a chuva deverá atingir uma extensão menor em comparação com os pontos mais ao norte.
A orientação é acompanhar as atualizações da previsão ao longo do dia, principalmente para reuniões e eventos programados em locais descobertos.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 5:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 14°C / 25ºC
- Brasília (DF): 15°C / 25°C
- Curitiba (PR): 9°C / 19°C
- Florianópolis (SC): 10°C / 18°C
- Goiânia (GO): 17°C / 29°C
- Manaus (AM): 24°C / 32°C
- Porto Alegre (RS): 9°C / 17°C
- Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 22°C
- Salvador (BA): 22°C / 27°C
- São Paulo (SP): 12°C / 20°C
Vai chover durante Brasil x Noruega?
Na maior parte do Brasil, a resposta é não. Às 17h, horário marcado para o início da partida, o tempo firme deverá predominar no Sul, em grande parte do Sudeste e no Centro-Oeste.
A chuva ficará mais concentrada no litoral do Nordeste, em áreas do Espírito Santo e em pontos do Norte, especialmente Roraima e Amapá. Já o frio será sentido com maior intensidade no Sul e em partes do Sudeste, enquanto o calor e a baixa umidade marcarão o Centro-Oeste e o interior nordestino.