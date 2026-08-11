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Brasil

Prestigiado por magistrados, Mauro Campbell encerra ciclo na Corregedoria do CNJ

Homenageado pelo TCE-SP, ministro apresentou balanço da gestão e se prepara para assumir a vice-presidência do STJ

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 16h30
Cinco pessoas sorrindo para a câmera em um escritório. Um homem de terno azul e gravata laranja está ao centro, ladeado por quatro mulheres. A primeira mulher à esquerda veste blazer preto e colar dourado. A segunda, blusa preta, saia marrom e colar de contas escuras. A terceira, casaco cinza claro. A quarta, blazer preto e saia xadrez. Ao fundo, quadros e uma parede de madeira
Presidente da AMB, Vanessa Mateus, ao lado do Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell durante a abertura da XXIV Semana Jurídica (AMB/Divulgação)
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A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) participou nesta segunda-feira (10) da cerimônia organizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) em homenagem ao ministro Mauro Campbell, que encerra seu mandato como Corregedor Nacional de Justiça.

Na abertura da XXIV Semana Jurídica, o magistrado apresentou um balanço do que foram os dois anos de gestão à frente do órgão. Campbell destacou projetos de impacto social, como o empenho no combate ao sub-registro civil e a regularização fundiária. Além disso, reforçou a importância de ampliar a transparência e a unidade do sistema de Justiça.

A presidente da AMB, Vanessa Mateus, acompanhou a homenagem e ressaltou a boa interlocução do órgão com a magistratura. “O ministro Mauro Campbell é merecedor de todas as homenagens, ante a grandeza de sua atuação no sentido do fortalecimento do Poder Judiciário”, declarou a dirigente.

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Durante o período no cargo, Campbell realizou 27 inspeções em tribunais pelo país e apontou ter encontrado divergências estruturais entre as jurisdições nos estados, mas destacou a existência de iniciativas inovadoras.

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“Encontramos realidades administrativas muito diferentes, estruturas tecnológicas desiguais, práticas consolidadas durante décadas e, naturalmente, resistências que acompanham qualquer processo de transformação institucional. Mas também encontramos um Judiciário extraordinariamente rico em pessoas competentes e soluções inovadoras que merecem ser compartilhadas”, afirmou o magistrado.

Com a conclusão do ciclo na Corregedoria Nacional de Justiça, o ministro agora se prepara para assumir a vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

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