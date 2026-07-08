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Brasil

Pressionados por crises, como estão Lula e Flávio Bolsonaro na nova pesquisa Meio/Ideia

Levantamento publicado nesta quarta-feira foi realizado após briga no clã Bolsonaro e nova rodada de tensões com os Estados Unidos

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 07h00 | Atualizado em 8 jul 2026, 08h04
Lula, com barba e cabelos grisalhos, veste camisa azul listrada e paletó escuro, olhando para a direita. Ao lado, um homem de cabelos escuros e olhos claros, usando terno e gravata azul, olha para cima e para a esquerda
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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Pressionados por crises, como estão Lula e Flávio Bolsonaro na nova pesquisa Meio/Ideia Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 45% das intenções de voto contra 40% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em eventual segundo turno nas eleições de 2026. A pesquisa nacional Meio/Ideia foi divulgada nesta quarta-feira, 8.

Realizado entre os dias 3 e 6 de julho, o levantamento já repercute os efeitos de três episódios recentes na política nacional: o racha que opõe Flávio e Michelle no seio da família Bolsonaro, as investigações contra o PT da Bahia por ligação com o Banco Master e a escalada de tensões entre Brasil e Estados Unidos em torno de um novo tarifaço.

Em relação à pesquisa Meio/Ideia anterior, publicada em 28 de maio, o cenário pouco mudou na disputa nacional. Tanto Lula quanto Flávio recuaram cerca de 1,5 ponto percentual (pp) na simulação de segundo turno, persistindo a situação de empate técnico — ambas as oscilações ocorrem dentro da margem de erro de 2,5 pontos.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Presidente — 2º turno (cenário 1)

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  • Lula (PT): 45% (era 46,5%)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 40% (era 41,4%)
  • Branco/Nulo: 10,5% (era 7,1%)
  • Não sabe: 4,5% (era 5,1%)

Já no primeiro turno, Lula lidera sobre Flávio com vantagem acirrada, que varia de 3,4 a 8,4 pontos percentuais, no limite da margem de erro. Na terceira posição, empatam os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Aécio Neves (PSDB), o ativista Renan Santos (Missão) e o escritor Augusto Cury (Avante), que somam 12% do eleitorado nacional.

Presidente — 1º turno (cenário 1)

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  • Lula (PT): 40,4% (era 38,5%)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 32,0% (era 31,5%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4,0% (era 5,5%)
  • Romeu Zema (Novo): 2,5% (era 2,4%)
  • Aécio Neves (PSDB): 2,0% (não havia sido testado)
  • Renan Santos (Missão): 2,0% (era 2,1%)
  • Augusto Cury (Avante): 1,5% (não havia sido testado)
  • Outros*: 2%
  • Ninguém/ Branco/ Nulo: 4,1% (era 5,1%)
  • Não sabe: 9,5% (era 10,5%)

*Soma dos pré-candidatos Joaquim Barbosa (DC), Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB).

Os resultados transmitem um recado claro sobre a posição do eleitorado em geral: no contexto de polarização extrema entre PT e PL, os escândalos e polêmicas que atingem ambos os lados têm gerado pouco impacto sobre suas próprias bases eleitorais. Com 64% dos entrevistados afirmando já terem decidido seu voto, o apoio a Lula ou Flávio Bolsonaro apenas oscilou nos últimos meses, enquanto os candidatos da chamada “terceira via” seguem estagnados na retaguarda das pesquisas.

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Na pesquisa atual, Lula aparece com 46,4% de rejeição, recuando 0,8 ponto desde maio, enquanto Flávio é considerado inviável por 43,4%, alta de 3,6 pontos em relação ao levantamento anterior.

Escanteada pelo partido, Michelle perde força como alternativa a Flávio

Segundo a pesquisa Meio/Ideia, Michelle Bolsonaro (PL) teria 36% das intenções de voto contra 45% de Lula em eventual segundo turno — em maio, a ex-primeira-dama tinha 40%, resultado tecnicamente empatado com o de Flávio. Já no primeiro turno, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com 29,4% do eleitorado, onze pontos percentuais atrás do petista.

O cenário atual reflete a briga no clã Bolsonaro, nas últimas semanas, tendo como pivô o apoio do PL à candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao governo do Ceará, que opôs Flávio e Michelle Bolsonaro. A crise levou ao afastamento da ex-primeira-dama do comando do PL Mulher, colocando em xeque até mesmo uma possível candidatura ao Senado.

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Presidente — 2º turno (cenário 2)

  • Lula (PT): 45% (era 46%)
  • Michelle Bolsonaro (PL): 36% (era 40%)
  • Branco/Nulo: 11,0% (era 10%)
  • Não sabe: 8% (era 4%)

Presidente — 1º turno (cenário 2)

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  • Lula (PT): 40,4% (era 38%)
  • Michelle Bolsonaro (PL): 29,4% (era 29,6%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 7,0% (era 6,2%)
  • Romeu Zema (Novo): 4,4% (era 3,8%)
  • Renan Santos (Missão): 3,5% (era 2,1%)
  • Aécio Neves (PSDB): 3,2%
  • Augusto Cury (Avante): 2,5% (era 1,8%)
  • Outros*: 1,4%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 2,6% (era 6,9%)
  • Não sabe: 5,7% (era 8,6%)

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores brasileiros entre os dias 3 e 6 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2,5 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-05628/2026.

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