Pressionados por crises, como estão Lula e Flávio Bolsonaro na nova pesquisa Meio/Ideia

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Lula lidera Flávio Bolsonaro em pesquisa para 2026, com 45% a 40% no 2º turno, em empate técnico. Escândalos não movem bases polarizadas. Michelle Bolsonaro perde força e recua nas intenções de voto após racha familiar. Entenda os cenários e impactos dos últimos eventos políticos.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 45% das intenções de voto contra 40% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em eventual segundo turno nas eleições de 2026. A pesquisa nacional Meio/Ideia foi divulgada nesta quarta-feira, 8.

Realizado entre os dias 3 e 6 de julho, o levantamento já repercute os efeitos de três episódios recentes na política nacional: o racha que opõe Flávio e Michelle no seio da família Bolsonaro, as investigações contra o PT da Bahia por ligação com o Banco Master e a escalada de tensões entre Brasil e Estados Unidos em torno de um novo tarifaço.

Em relação à pesquisa Meio/Ideia anterior, publicada em 28 de maio, o cenário pouco mudou na disputa nacional. Tanto Lula quanto Flávio recuaram cerca de 1,5 ponto percentual (pp) na simulação de segundo turno, persistindo a situação de empate técnico — ambas as oscilações ocorrem dentro da margem de erro de 2,5 pontos.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Presidente — 2º turno (cenário 1)

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Lula (PT): 45% (era 46,5%)

Flávio Bolsonaro (PL): 40% (era 41,4%)

Branco/Nulo: 10,5% (era 7,1%)

Não sabe: 4,5% (era 5,1%)

Já no primeiro turno, Lula lidera sobre Flávio com vantagem acirrada, que varia de 3,4 a 8,4 pontos percentuais, no limite da margem de erro. Na terceira posição, empatam os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Aécio Neves (PSDB), o ativista Renan Santos (Missão) e o escritor Augusto Cury (Avante), que somam 12% do eleitorado nacional.

Presidente — 1º turno (cenário 1)

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Lula (PT): 40,4% (era 38,5%)

Flávio Bolsonaro (PL): 32,0% (era 31,5%)

Ronaldo Caiado (PSD): 4,0% (era 5,5%)

Romeu Zema (Novo): 2,5% (era 2,4%)

Aécio Neves (PSDB): 2,0% (não havia sido testado)

Renan Santos (Missão): 2,0% (era 2,1%)

Augusto Cury (Avante): 1,5% (não havia sido testado)

Outros*: 2%

Ninguém/ Branco/ Nulo: 4,1% (era 5,1%)

Não sabe: 9,5% (era 10,5%)

*Soma dos pré-candidatos Joaquim Barbosa (DC), Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB).

Os resultados transmitem um recado claro sobre a posição do eleitorado em geral: no contexto de polarização extrema entre PT e PL, os escândalos e polêmicas que atingem ambos os lados têm gerado pouco impacto sobre suas próprias bases eleitorais. Com 64% dos entrevistados afirmando já terem decidido seu voto, o apoio a Lula ou Flávio Bolsonaro apenas oscilou nos últimos meses, enquanto os candidatos da chamada “terceira via” seguem estagnados na retaguarda das pesquisas.

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Na pesquisa atual, Lula aparece com 46,4% de rejeição, recuando 0,8 ponto desde maio, enquanto Flávio é considerado inviável por 43,4%, alta de 3,6 pontos em relação ao levantamento anterior.

Escanteada pelo partido, Michelle perde força como alternativa a Flávio

Segundo a pesquisa Meio/Ideia, Michelle Bolsonaro (PL) teria 36% das intenções de voto contra 45% de Lula em eventual segundo turno — em maio, a ex-primeira-dama tinha 40%, resultado tecnicamente empatado com o de Flávio. Já no primeiro turno, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com 29,4% do eleitorado, onze pontos percentuais atrás do petista.

O cenário atual reflete a briga no clã Bolsonaro, nas últimas semanas, tendo como pivô o apoio do PL à candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao governo do Ceará, que opôs Flávio e Michelle Bolsonaro. A crise levou ao afastamento da ex-primeira-dama do comando do PL Mulher, colocando em xeque até mesmo uma possível candidatura ao Senado.

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Presidente — 2º turno (cenário 2)

Lula (PT): 45% (era 46%)

Michelle Bolsonaro (PL): 36% (era 40%)

Branco/Nulo: 11,0% (era 10%)

Não sabe: 8% (era 4%)

Presidente — 1º turno (cenário 2)

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Lula (PT): 40,4% (era 38%)

Michelle Bolsonaro (PL): 29,4% (era 29,6%)

Ronaldo Caiado (PSD): 7,0% (era 6,2%)

Romeu Zema (Novo): 4,4% (era 3,8%)

Renan Santos (Missão): 3,5% (era 2,1%)

Aécio Neves (PSDB): 3,2%

Augusto Cury (Avante): 2,5% (era 1,8%)

Outros*: 1,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 2,6% (era 6,9%)

Não sabe: 5,7% (era 8,6%)

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores brasileiros entre os dias 3 e 6 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2,5 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-05628/2026.