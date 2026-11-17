Uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira, 17, dentro do Presídio Nelson Hungria (Bangu VII), no Rio, tem como alvo um detento que aliciava e constrangia da cadeia, com o uso de celular, crianças e adolescentes pela internet. O preso tinha como objetivo obter e disseminar fotos e vídeos com cenas de abuso sexual infantojuvenil.

Como parte da operação, batizada de Extramuros, agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, com apoio da Secretarial estadual de Polícia Penal, foram à penitenciária cumprir um mandado de busca e apreensão, expedida pela 10ª Vara Criminal do Rio.

Arquivos com violência

Em novembro do ano passado, o investigado foi preso em flagrante e indiciado pela PF dentro da Operação Perfil Falso. De acordo com a polícia, ele é acusado de praticar, pelo menos, 68 condutas previstas em artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente que tratam de publicação e armazenamento na internet de arquivos contendo violência sexual contra crianças e adolescentes.

Com a operação desta terça, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e o alvo, denunciado. A PF descobriu que, mesmo atrás das grades, ele continuou mantendo contato com crianças e adolescentes, o que indicaria a continuidade da manipulação psicológica das vítimas e o uso irregular de telefone dentro do presídio.

Continua após a publicidade

O preso poderá responder a partir de agora pelos crimes de aliciamento, compartilhamento e armazenamento de arquivos contendo cenas de violência sexual infantojuvenil.

Alerta aos pais

A Polícia Federal, em comunicado sobre a ação de hoje, fez um alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar crianças e adolescentes no mundo virtual e físico para protegê-los de riscos de abusos sexuais. “Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades on-line dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco”, destaca a PF.

Continua após a publicidade

A polícia ainda chama a atenção para a necessidade de ensinar os jovens como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que devem procurar ajuda.