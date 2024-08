Preso por provocar incêndios em SP teria vídeos comemorando o fogo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou a prisão de dois suspeitos de provocarem incêndios intencionais no interior do estado paulista. Um suspeito foi preso na região de São José do Rio Preto (SP) no último sábado, 24, enquanto o outro foi detido neste domingo, 25, na cidade de Batatais (SP). O homem que foi detido neste domingo foi preso em flagrante e depois de uma denúncia anônima enquanto ateava fogo em uma mata próxima à região central de Batatais.

O homem detido neste domingo é um mecânico de 42 anos, flagrado pela Polícia Militar enquanto ateava fogo em uma mata próxima à região central de Batatais após uma denúncia anônima. Uma garrafa com gasolina, um isqueiro e um telefone celular foram apreendidos. O homem teria vídeos comemorando o início dos incêndios, de acordo com a GloboNews. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Franca (SP) e responderá por incêndio criminoso.

“Nós temos três situações. Primeiro, uma combinação de estiagem severa, baixa umidade relativa do ar, ventos fortes, e aí qualquer coisa provoca uma ignição e o espalhamento desses incêndios. Nós tivemos a ação de criminosos. Ontem houve uma prisão em Rio Preto, hoje de manhã uma prisão em Batatais de um criminoso, com passagem pela polícia, ateando fogo”, disse o governador Tarcísio em coletiva de imprensa em Ribeirão Preto (SP).

No sábado, o governo paulista decretou situação de emergência em 45 cidades por 180 dias e criou um gabinete de crise. Neste domingo, 46 cidades estão em monitoramento de alerta máximo — e 21 delas têm focos ativos de fogo. As regiões de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto estão entre as mais atingidas pelos incêndios. O estado tem o maior número de focos em 26 anos. São 2.621 focos desde a última quinta-feira, 22, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em Ribeirão, voos foram suspensos, aulas canceladas, atividades ao ar livre proibidas e há interdições em estradas por causa da baixa visibilidade. Aeronaves das Forças Armadas foram mobilizadas para o combate aos incêndios.