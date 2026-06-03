Ler Resumo





O influenciador PTK, pré-candidato a deputado federal pelo MDB, foi preso em Alagoas, suspeito de integrar o Comando Vermelho. Detido na Operação Morro do Alemão, ele é investigado por uma possível articulação do crime organizado para infiltrar-se na política. Saiba mais sobre o caso.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O influenciador Patrick de Almeida Silva, conhecido como PTK, que foi preso nesta quarta-feira em Alagoas é pré-candidato a deputado federal. Ele está filiado ao MDB desde março.

PTK foi um dos detidos na Operação Morro do Alemão, que mira suspeitos de integrar o Comando Vermelho.

Nove pessoas foram presas em Maceió, Marechal Deodoro (AL) e Rio de Janeiro. Estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão.

A suspeita é de que PTK teria sido escalado pelo líder do CV em Alagoas, Nem Catenga, para ser candidato a vereador ainda em 2024. Na época, contudo, a candidatura não foi para frente.