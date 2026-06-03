Preso por ligação com Comando Vermelho é pré-candidato a deputado em Alagoas
Patrick de Almeida Silva se filiou ao MDB em março
O influenciador Patrick de Almeida Silva, conhecido como PTK, que foi preso nesta quarta-feira em Alagoas é pré-candidato a deputado federal. Ele está filiado ao MDB desde março.
PTK foi um dos detidos na Operação Morro do Alemão, que mira suspeitos de integrar o Comando Vermelho.
Nove pessoas foram presas em Maceió, Marechal Deodoro (AL) e Rio de Janeiro. Estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão.
A suspeita é de que PTK teria sido escalado pelo líder do CV em Alagoas, Nem Catenga, para ser candidato a vereador ainda em 2024. Na época, contudo, a candidatura não foi para frente.